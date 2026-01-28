Diego Ramírez Deja la Dirección Deportiva del América: Esto Informó el Club

Este miércoles, 28 de enero de 2026, el Club América informó mediante comunicado la salida de Diego Ramírez del cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil.

La institución anunció que Ramírez dejará su posición con el objetivo de continuar su desarrollo profesional mediante la implementación de proyectos de desarrollo deportivo. Estos proyectos se realizarán en conjunto con el Club América y otras subsidiarias del Grupo Ollamani.

América confirma la salida de su Director Deportivo

El Club América detalló el recorrido de Ramírez en la institución. Durante su primera etapa colaboró para la obtención de un título de liga. En una segunda etapa se integró al proyecto deportivo del Club.

Diego, en su primera etapa dentro del Club colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club, así como en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil, además de formar parte integral del reciente logro histórico obtenido por las Águilas: el Tricampeonato

Ramírez seguirá vinculado al Grupo Ollamani

La directiva americanista describió el desempeño de Ramírez en la institución. El directivo se caracterizó por su profesionalismo y búsqueda constante de excelencia durante su gestión en Coapa.

El Club América consideró que esta transición representa un avance en la consolidación de Ramírez como ejecutivo de primer nivel en el futbol. La institución expresó confianza en que continuarán escribiendo historias de éxito en conjunto, pese al cambio en sus responsabilidades.

La directiva no especificó fecha exacta de la salida ni detalles sobre quién asumirá la Dirección Deportiva del Primer Equipo Varonil. Tampoco se proporcionaron detalles sobre los proyectos específicos que desarrollará Ramírez con el Grupo Ollamani.

Historias recomendadas:

CT