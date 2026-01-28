Gobierno de México Anuncia Inicio de Reparación Integral de Daño por Tren Interoceánico

El Gobierno de México anunció la fecha en que dará inicio el proceso para la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Hoy se cumple un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas muertas y más de 100 personas lesionadas. El 28 de diciembre de 2025, el tren se accidentó cuando transitaba de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, emitió el primer dictamen de las investigaciones que apuntaron al exceso de velocidad como la causa del descarrilamiento.

¿Cuándo inicia el proceso de reparación integral del daño por el accidente del Tren Interoceánico?

En la conferencia mañanera de hoy, 28 de enero de 2026, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que el proceso para reparar el daño de forma integral comenzará el próximo lunes, 2 de febrero de 2026.

El Corredor Interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el funcionario, se va a contactar a cada una de las víctimas del accidente y a los familiares.

Las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República.

Grupo Interinstitucional atenderá a las víctimas

Un Grupo Interinstitucional atenderá a las víctimas, quienes estarán acompañadas por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por personal de la FGR y de Mecanismos Alternativo de Solución de Controversias (MASC) de la Segob.

Medina Padilla detalló que un total de 225 personas serán atendidas, cifra que corresponden a los pasajeros que viajaban en el tren el día del accidente, y que los montos de la reparación serán diferenciados según los daños.

El funcionario indicó que las personas “no tendrán que desplazarse a la Ciudad de México ni tendrán que hacer trayectos largos”, pues se eliminarán “trámites innecesarios”.

Aseguró que la atención se realizará directamente en las comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el mayor número de víctimas.

Proceso de reparación integral del daño será lo más pronto posible

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el proceso se realizará lo más pronto posible y se acudirá a las distintas localidades de todas la personas y las víctimas que viajaban en el Tren Interoceánico.

Las víctimas, señaló la presidenta Sheinbaum, "recibirán la parte que corresponde a la aseguradora y después, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía General de la República, se establecerá el apoyo a cada una de ellas".

La mandataria señaló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario está haciendo su propio análisis del accidente y presentará un reporte integral de la operación del Tren Interoceánico, el cual debe integrar “las causas de por qué no hubo control sobre la velocidad”; sin embargo, destacó que “los maquinistas son maquinistas experimentados, muchos de ellos son ferrocarrileros”.

Cuestionada sobre el monto que recibirán las víctimas del accidente, Sheinbaum Pardo mencionó que “normalmente no se dan los montos por la protección de las personas que lo van a recibir y ellos tienen que aceptarlo”.

La mandataria también expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias:

Toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, a sus seres queridos.

Agregó que actualmente solo una persona permanece internada en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, mientras que el resto de los heridos ya fue dado de alta. Aseguró que el Gobierno federal mantendrá su presencia en la región hasta que todas las personas afectadas reciban la atención correspondiente.

