América Anuncia la Salida de Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin, quien fuera el refuerzo 'bomba' del América el torneo anterior, ha dejado de ser jugador del equipo azulcrema. A través de una publicación en redes sociales, el equipo de Coapa confirmó la noticia, agradeciendo al francés por el tiempo que permaneció en el equipo.

"Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!", se lee en el comunicado del club. Ante esto, el jugador reaccionó en sus redes sociales y mandó un mensaje: "Gracias por todo. Los quiero a todos", escribió en su cuenta de Instagram.

Noticia relacionada: ¿Álvaro Fidalgo se Va del América? Esto Sabemos

¿Por qué se va Saint-Maximin del América?

Aunquer no se ha hecho oficial la razón por la que el francés se va del club, hace apenas un día, el ahora ex delantero del América, Allan Saint-Maximin, denunció que sus hijos sufrieron racismo y advirtió que "cometieron un error" quienes se atrevieron a meterse con ellos. "El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Ser atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré, es que se metan con mis hijos", denunció el europeo en sus redes sociales.

Además, este sábado 31 de enero el periodista de TUDN, Alex de la Rosa, reportó que 'Maxi' tuvo "roces" con André Jardine, el entrenador de las Águilas, algo que también podría haber impulsado esta decisión.

Con este cierre de etapa en su carrera, Saint-Maximin se marcha habiendo jugado solamente 15 partidos, en los cuales anotó 3 goles y dio 2 asistencias.

Noticias recomendadas:

DB