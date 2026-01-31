Gilberto Mora es el Segundo Jugador Mexicano Más Valioso del Mundo; Este es el Top 10

Pese a que no pudo estar con la Selección Mexicana durante los partidos amistosos de enero ante Panamá y Bolivia, esto debido a una lesión que lo apartó de la convocatoria, el valor de Gilberto Mora sigue a la alza. El futbolista mexicano de apenas 17 años de edad se ha convertido en una de las grandes promesas, no sólo en el futbol mexicano, sino también en el panorama internacional.

Noticia relacionada: "Está Listo Para Jugar Donde Quiera", Rafaela Pimenta Representante de Gilberto Mora

En el pasado su agente, Rafaela Pimenta, reveló que ya han existido un par de ofertas provenientes de Europa para intentar hacerse con los servicios de Mora. Sin embargo, el entorno del juvenil ha preferido mantenerse en México, pues todo parece indicar que él será parte de la lista final de convocados para el Mundial 2026, el cual podría hace que su valor de mercado se incremente de manera considerable. En ese sentido, Gilberto Mora está tasado, pese a su corta edad, como el segundo futbolista mexicano más caro del mundo.

Video: Alex de la Rosa Dice que México Haría Mal en Depositar Todas las Esperanzas del Mundial en Gilberto Mora

Gilberto Mora, el segundo mexicano más valioso del mundo

De acuerdo con un análisis realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Gilberto Mora tiene un valor de mercado que oscila los 17.5 millones de euros. Esto lo coloca como el segundo futbolista mexicano con mayor valor en el planeta, únicamente por detrás de Santiago Gimenez quien está tasado en 31.4 millones.

Esta es la lista de los diez jugadores mexicanos mejor valuados en términos de mercado, de acuerdo con el CIES:

Equipo Nombre Valor AC Milan Santiago Gimenez 31.4 MDE Xolos Gilberto Mora 17.5 MDE Al-Qadsiah Julián Quiñones 14.7 MDE Inter Miami Germán Berterame 14.4 MDE Chivas Bryan González 11.6 MDE Genoa Johan Vásquez 10.7 MDE Toluca Marcel Ruiz 10.5 MDE Cruz Azul Eril Lira 10.2 MDE Chivas Efraín Álvarez 9.8 MDE FC Copenhague Rodrigo Huescas 9.7 MDE

Noticias recomendadas:

DB