Gilberto Mora es el Segundo Jugador Mexicano Más Valioso del Mundo; Este es el Top 10
El juvenil mexicano se ha consolidado como un futbolista fundamental en su club y apunta a ser parte de la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2025
Pese a que no pudo estar con la Selección Mexicana durante los partidos amistosos de enero ante Panamá y Bolivia, esto debido a una lesión que lo apartó de la convocatoria, el valor de Gilberto Mora sigue a la alza. El futbolista mexicano de apenas 17 años de edad se ha convertido en una de las grandes promesas, no sólo en el futbol mexicano, sino también en el panorama internacional.
Noticia relacionada: "Está Listo Para Jugar Donde Quiera", Rafaela Pimenta Representante de Gilberto Mora
En el pasado su agente, Rafaela Pimenta, reveló que ya han existido un par de ofertas provenientes de Europa para intentar hacerse con los servicios de Mora. Sin embargo, el entorno del juvenil ha preferido mantenerse en México, pues todo parece indicar que él será parte de la lista final de convocados para el Mundial 2026, el cual podría hace que su valor de mercado se incremente de manera considerable. En ese sentido, Gilberto Mora está tasado, pese a su corta edad, como el segundo futbolista mexicano más caro del mundo.
Gilberto Mora, el segundo mexicano más valioso del mundo
De acuerdo con un análisis realizado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), Gilberto Mora tiene un valor de mercado que oscila los 17.5 millones de euros. Esto lo coloca como el segundo futbolista mexicano con mayor valor en el planeta, únicamente por detrás de Santiago Gimenez quien está tasado en 31.4 millones.
Esta es la lista de los diez jugadores mexicanos mejor valuados en términos de mercado, de acuerdo con el CIES:
|Equipo
|Nombre
|Valor
|AC Milan
|Santiago Gimenez
|31.4 MDE
|Xolos
|Gilberto Mora
|17.5 MDE
|Al-Qadsiah
|Julián Quiñones
|14.7 MDE
|Inter Miami
|Germán Berterame
|14.4 MDE
|Chivas
|Bryan González
|11.6 MDE
|Genoa
|Johan Vásquez
|10.7 MDE
|Toluca
|Marcel Ruiz
|10.5 MDE
|Cruz Azul
|Eril Lira
|10.2 MDE
|Chivas
|Efraín Álvarez
|9.8 MDE
|FC Copenhague
|Rodrigo Huescas
|9.7 MDE
