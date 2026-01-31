Arsenal se Aferra al Liderato de la Premier League; ¿Hace Cuántos Años no es Campeón?

La Premier League parece encaminada para que el Arsenal le arrebate el título al Liverpool. El equipo londinense ha sido, hasta ahora, el mejor equipo de la liga inglesa y este sábado 31 de enero jugaron de visita ante el Leeds United, como parte de la actividad de la Jornada 24. Los pupilos de Mikel Arteta aprovecharon su condición de favoritos y se impusieron por marcador de 0-4 en lo que terminó siendo una goleada en favor de los Gunners.

Noticia recomendada: ¡Elena Rybakina Gana el Abierto de Australia! Vence en la Final a Sabalenka

Este triunfo, comandado por los goles de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres, Gabriel Jesús y el autogol de Karl Darlow, fue el número 16 para el Arsenal en lo que va de la temporada. En ese sentido, el cuadro londinense suma 53 puntos, ya que además de las 16 victorias, registra 5 empates y únicamente 3 derrotas, siendo el equipo que menos descalabros ha tenido esta campaña. Esto, además, los afianza como líderes de la tabla en Inglaterra. Su más cercano perseguidor, el Manchester City, tiene 46 puntos y un partido menos.

¿Cuándo fue la última vez que el Arsenal fue campeón de la Premier League?

Aunque durante varios años el Arsenal ha retomado su rol de equipo protagónico en la liga inglesa, no ha logrado ganar el título desde hace varios años, dejando escapar oportunidades que sus aficionados aún se lamentan. Y es que la última vez que los Gunners levantaron el título de la Premier League fue en el año 2004, es decir que están cerca de cumplir 22 años sin ganar el trofeo.

Aquella ocasión guarda un lugar especial en el corazón de los aficionados del Arsenal, pues no sólo fue la última vez que ganaron la liga de Inglaterra, sino que esa fue la primera y única ocasión en la historia en que un equipo se coronó invicto. Aquel equipo, bautizado como los 'Invencibles', registró 26 victorias y 12 empates en aquella temporada 2003/04.

A la temporada actual le restan 14 jornadas, por lo que el Arsenal aún no tiene el campeonato asegurado. Sin embargo, el equipo tiene en sus manos acabar con la sequía que los persigue.

Noticias recomendadas:

DB