Germán Berterame Es Nuevo Jugador del Inter Miami: Deja al Monterrey para Jugar Junto a Messi

Es oficial: Germán Berterame sale del club Monterrey para irse a jugar junto a Lionel Messi. Justo este viernes 30 de enero el Inter Miami dio a conocer la noticia sobre el fichaje del delantero argentino naturalizado mexicano.

A través de sus redes sociales, el equipo rosa le dio la bienvenida al artillero procedente de los Rayados:

El delantero mexicano Germán Berterame se une como Jugador Designado, aportando un pedigrí goleador comprobado ¡Bienvenido a Miami!

Además trascendió que Berterame ocupará un puesto de Jugador Franquicia y firmó hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer (MLS), con opción de extensión de contrato para la campaña 2029-30.

Los Rayados también aprovecharon para despedirse de su goleador: "68 goles defendiendo a La Pandilla. Gracias por la pasión en la vida y en la cancha". Y resaltaron lo siguiente:

Muchas gracias por tu esfuerzo y pasión al defender nuestros colores, Germán. Te deseamos mucho éxito en tus nuevos retos

Por su parte, "Berte" también tuvo palabras de agradecimiento para el club: “Rayados es una familia, y la familia es lo que me llevo de esta institución”.

Germán Berterame Sale de Rayados de Monterrey para Jugar con Messi en el Inter Miami

Más que el dinero, a “Berte” le emociona codearse con el mejor futbolista del mundo: Lionel Messi, quien fue el que palomeó el fichaje. Como se sabe, “La Pulga” se ha rodeado en fechas recientes de jugadores de origen argentino, como Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allendem Óscar Ustari, Rocco Ríos, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés y Benjamín Cremaschi.

Germán Berterame ha estado en todas las listas de convocados de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, y se espera que llegue al Mundial 2026. Pero debe demostrar su valía, sobre todo en un puesto en el que hay varios candidatos fuertes como Raúl Jiménez (Fulham) y Santiago Gimenez (Inter de Milán).

Con información de N+

RGC