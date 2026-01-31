Pumas de la UNAM No Tiene Piedad y Aplica Goleada a Santos Laguna
El conjunto universitario salió entonado ante su público y no desaprovechó su poder ante un limitado cuadro lagunero
Pumas de la UNAM derrotó 4-0 a Santos Laguna, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.
Los goles del conjunto auriazul fueron obra de Jordan Carrillo (12' y 31'), Adalberto Carrasquilla (21') y Alan Medina (39'), en una noche entonada para los de la UNAM.
Con este resultado, los Pumas escaló hasta el tercer puesto de la general, con ocho unidades; mientras que Santos se posicionó en la casilla 17, con apenas un punto de 12 posibles.
Pumas lució una contundencia perfecta al mandar a las redes los cuatro remates con dirección a puerta que realizó en la primera mitad.
Pumas sigue invicto
El cuadro universitario fue contundente y solo necesitó de la primera parte para acabar con un rival limitado y en problemas de funcionamiento.
Esta victoria, además de la goleada, permite a Pumas seguir invicto en el presente campeonato mexicano, y ser uno de los equipos más regulares del torneo.
Pumas volvió a mostrar su faceta goleadora bajo el mando de Efraín Juárez, con quien el curso pasado logró un par de triunfos con por lo menos cuatro dianas (4-1 ante Mazatlán y Tijuana).
