NBA Suspende al Jugador Paul George por Violar el Programa Anti Drogas; Esto Sabemos

La NBA amaneció con una noticia sorprendente, pues a través de un comunicado en redes sociales la liga anunció que el jugador de los Philadelphia 76ers, Paul George, ha sido suspendido por 25 partidos. En el comunicado se detalla que la razón de esta suspensión es debido a que la estrella de los Sixers violó los términos del Programa Anti Drogas de la NBA y la NBPA (Asociación de Jugadores de Baloncesto Nacional, por sus siglas en inglés).

En ese mismo sentido, la NBA explicó que la suspensión comenzará este mismo sábado 31 de enero cuando Philadelphia se enfrente al equipo de Nueva Orleans, marcando el primero de los veinticinco juegos que Paul George se perderá. Esto quiere decir que el jugador de 35 años de edad podría volver hasta el mes de marzo, concretamente el 25 de ese mes, cuando su equipo se mida a los Chicago Bulls. Cuando George vuelva de su castigo, a los Sixers les quedarán únicamente diez partidos de la temporada regular y actualmente ocupan el sexto lugar de la Conferencia Este (el último que otorga un cupo directo a los Playoffs).

De momento no se ha revelado cuál es la sustancia que Paul George consumió y que llevó a la liga a suspenderlo.

Paul George explica la razón de su suspensión

Si bien no se ha hecho oficial cuál es la sustancia que Paul George consumió para violar las normas del Programa Anti Drogas de la NBA, el propio jugador aclaró que no se trató de un tema de dopaje para mejorar el rendimiento. En declaraciones otorgadas a la cadena estadounidense de ESPN, George reveló que se trató de un error de su parte al tomar medicación "inadecuada" para temas de salud mental.

"Durante los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental y, al buscar tratamiento para un problema personal, cometí el error de tomar una medicación inadecuada", dijo Paul George, quien además asumió "toda la responsabilidad de mis acciones y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a la afición de Filadelfia por mi mala decisión durante este proceso".

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, la suspensión le costará a George "aproximadamente 11,7 millones de dólares de su salario de 51,7 millones", es decir alrededor de 469.691,72 por cada uno de los 25 partidos que se perderá.

