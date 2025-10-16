La Inteligencia Artificial Llega a la NBA: ¿La IA Reemplazará a los Árbitros? Esto Sabemos del Cambio

Poco a poco los distintos deportes y ligas alrededor del mundo han ido incorporando la inteligencia artificial para implementar justicia deportiva. La NBA, considerada la mejor liga de baloncesto en el planeta, también se plantea la posibilidad de hacerlo con la finalidad de "realizar más cobros correctos en jugadas objetivas", según explicó Evan Wasch, vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de baloncesto de la liga.

La NBA tiene una herramienta "relativamente nueva" llamada "automated officiating o arbitraje automatizado", misma que la liga quiere aprovechar para asegurarse que las jugadas polémicas tengan una decisión adecuada, de acuerdo con The Associated Press. "Resulta que las computadoras son realmente buenas en esto (...) así que si podemos invertir en esta tecnología para acertar más en las jugadas objetivas, logramos dos cosas: la precisión aumenta y los árbitros pueden enfocarse en las jugadas difíciles, lo que también incrementa la exactitud en esas situaciones", detalló Wasch.

¿La IA reemplazará a los árbitros en la NBA?

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de baloncesto de la NBA, la implementación de la tecnología para jugadas objetivas, permitirá no sólo que la precisión de esas decisiones aumente, sino que liberará a los árbitros para que puedan enfocarse en las "jugadas de juicio realmente difíciles en las que son tan hábiles".

En ese sentido, parece que la intención no es reemplazar a los árbitros mediante el uso de inteligencia artificial, sino que en lugar de que haya seis pares de ojos en la cancha, habrá además muchos lentes de cámaras para recolectar toda la data posible que la liga considere necesaria.

¿Qué hará la IA en la NBA?

Evan Wasch aseguró que lo que la tecnología hace es "rastrear un conjunto de objetos en el espacio con una precisión increíble (...) una pelota de baloncesto, dedos, pies, cabezas, manos, todas las partes del cuerpo. Las rastreamos en el espacio con cámaras y sensores. Y hay un elemento de aprendizaje automático e inteligencia artificial para construir esos algoritmos sobre eso y así saber qué sucedió realmente desde la perspectiva del baloncesto, basándonos en el movimiento de todos esos objetos".

Cabe mencionar que los árbitros de la NBA han estado utilizando aparatos auditivos durante la pretemporada, esto como una forma de mejorar los métodos de comunicación. Incluso, en la Summer League de este año, se implementó un sensor al interior del balón para recolectar data. Dicho sensor pesa casi lo mismo que una pasa y los jugadores que lo utilizaron no notaron ningún cambio en el mismo en cuanto a su peso habitual, el cual ronda los 600 gramos.

De hecho, ha habido mucha apertura por parte de los árbitros y el sindicato de árbitros para implementar esta tecnología. Les permite concentrarse en las cosas para las que se capacitan para este trabajo - Evan Wasch

