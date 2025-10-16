Argentina vs Marruecos: ¿Cuándo Se Juega la Final del Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 está llegando a su fin. La justa internacional que se lleva a cabo en Chile, ya tiene definidos a sus dos finalistas, pues el partido entre Argentina y Marruecos, definirá al campeón de este certamen. Se trata de los dos equipos que, a lo largo de la competencia, han demostrado el mejor nivel y ahora se verán las caras en la lucha por el título.

Argentina llega como la gran favorita, pues el combinado albiceleste no ha perdido ni un sólo partido en todo el Mundial. Además, han anotado un total de 15 goles en 6 partidos. Por su parte, Marruecos solamente perdió un partido y fue ante México en la tercera fecha de la Fase de Grupos. Sin embargo, la escuadra africana venció a grandes candidatos como Brasil, España y Francia.

Noticia relacionada: Varios Seleccionados Mexicanos de la Sub-20 Interesan a Equipos de Europa: ¿Quiénes Son?

¿Cuándo se juega la final del Mundial Sub-20?

El partido de Argentina vs Marruecos está programado para jugarse este domingo 19 de octubre. El compromiso que definirá al campeón del mundo Sub-20 se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Antes de ese encuentro, el sábado 18 de octubre, se llevará a cabo el partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 entre Colombia y Francia. Ese compromiso se va a jugar en el mismo estadio de la final, en punto de las 13:00 horas.

Video: Alex de la Rosa Habla de Gilberto Mora y su Talento

¿Dónde ver la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos?

El partido de la gran final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, podrás verlo totalmente en vivo a través de la señal de Canal 9, TUDN y ViX.

Noticias recomendadas:

DB