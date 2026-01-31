Puerto Rico Analiza No Participar en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol está cada vez más cerca. La fase de grupos para la edición de este año 2026 se llevará a cabo en tres países diferentes: Estados Unidos (Texas y Miami), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan), mientras que de cuartos de final en adelante, el torneo se disputará únicamente en las dos ciudades estadounidenses. Sin embargo, parece que uno de los países anfitriones podría no jugar el certamen, pues el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, reveló que están evaluando esa posibilidad.

Recordemos que el Clásico Mundial de Beisbol 2026 se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo. El Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico, será la sede de los juegos del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

¿Por qué Puerto Rico analiza no jugar el Clásico Mundial de Béisbol?

José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, reaccionó luego de que se confirmara que Francisco Lindor (capitán del equipo y máxima estrella del béisbol boricua), así como otros peloteros puertorriqueños no recibieron permiso para jugar por problemas con las pólizas de seguro. Entre las bajas también figuran José Berríos, Jovani Morán, Yacksel Ríos y Víctor Caratini, a quien la organización de los Minnesota Twins le denegó la autorizó para participar en el torneo. Estas ausencias se suman a la de Carlos Correa, quien ya había adelantado que los Houston Astros no aprobaron su seguro. Tampoco estarán Emilio Pagán ni Alexis Díaz.

Ante esto, José Quiles mencionó en entrevista con el periodista Jay Fonseca que si no pueden jugar en igualdad de condiciones con respecto a los otros equipos, no van a participar. Además, expresó que "los que están boicoteando el Clásico y poniéndole el pie al Clásico son los dueños de equipos".

Si nuestros jugadores no van a participar, si no podemos participar en igualdad de condiciones, ya está discutido, ya está analizado, estamos contemplando no participar en esta edición del Clásico -José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico

En ese sentido la Asociación de Jugadores de la MLB emitió un comunicado explicando la razón por la que Francisco Lindor no podrá jugar en esta edición del torneo, argumentando que se trata de una lesión en el codo. "El campocorto de los Mets, Francisco Lindor, no participará en el Clásico Mundial de Béisbol tras someterse a un procedimiento de limpieza en el codo derecho a principios del invierno", informó el organismo en un comunicado el pasado viernes 30 de enero.

Quiles también informó que la decisión aún no ha sido tomada, sino que está siendo analizada. Dijo que "por dignidad, Puerto Rico no debe participar en el Clásico", pero enfatizó que están "haciendo una advertencia" y tomarán la decisión final en los próximos días.

