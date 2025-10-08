"Está Listo Para Jugar Donde Quiera", Rafaela Pimenta Representante de Gilberto Mora

Gilberto Mora parece tener los días contados en el futbol mexicano. Y es que con apenas 16 años de edad (cumplirá 17 el 14 de octubre), el joven jugador ya se ha convertido en la gran promesa del balompié nacional y eso, sumado con sus grandes actuaciones en el Mundial Sub-20, lo tienen en la mira de varios clubes europeos.

En ese sentido, diversos reportes apuntan a que equipos como Real Madrid, Barcelona y Manchester Coty, entre otros, están siguiendo de cerca al futbolista de los Xolos de Tijuana. Su representante, Rafaela Pimenta, reveló en entrevista con TUDN, que "en el Mundial Sub-20, todos los clubes están al pendiente de Mora" y añadió que el mexicano puede jugar en donde quiera.

¿Cuál será el próximo paso en la carrera de Gilberto Mora?

De acuerdo con Rafaela Pimenta, en el pasado se buscaba que los futbolistas jóvenes que mostraban un buen potencia, se fueran inmediatamente a grandes equipos, pero señaló que desde hace tres años se busca que el jugador primero llegue a una "liga pequeña, para después dar el próximo paso".

Sin embargo, la representante del centrocampista aseguró que eso "depende del tipo de jugador, y él (Gilberto Mora) para mí, es un jugador que está listo para jugar donde quiera". En ese sentido, resaltó que la actuación de Mora en la final de la Copa Oro 2025 fue la que la convenció del gran potencial del futbolista.

Pimenta también explicó que "no importa si el equipo (al que vaya Gilberto Mora) es grande, pequeño o mediano", sino que sea el club correcto para él, en el cual el entrenador lo necesite.

¿Cuánto vale Gilberto Mora?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado de 4.5 millones de euros. Sin embargo, para Rafaela Pimenta, el mexicano vale mucho más que eso, pues en entrevista con TUDN aseguró que "con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora".

En ese sentido, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, hizo un estudio alrededor de Mora y determinó que su valor podría alcanzar los 25 millones.

