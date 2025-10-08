Muere Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors

Hace apenas un par de días, el club Boca Juniors dio a conocer a través de un comunicado que su director técnico, Miguel Ángel Russso, se encontraba " cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado". Lamentablemente, hoy miércoles 8 de octubre, se ha confirmado el fallecimiento del legendario estratega a los 69 años de edad.

Boca Juniors, club al que entrenaba, emitió un comunicado en redes sociales en el que confirmó el fallecimiento de Russo. " El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", se lee en el comunicado.

Russo, que dirigió a un total de 15 clubes distintos, también tuvo un breve paso por el futbol mexicano. En 2001 fue nombrado director técnico de Monarcas Morelia, conjunto al que dirigió durante apenas 14 partidos, en los cuales registró una marca de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

¿Quién fue Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo es considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol argentino. Como estratega hizo campeón a Lanús, Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes La Plata, Vélez y Millonarios (Colombia), levantando un total de diez trofeos a lo largo de su carrera, incluyendo la Copa Libertadores en 2007 con el conjunto 'xeneize'.

Sin embargo, como jugador también tuvo una trayectoria admirable. Se desempeñaba como mediocampista y fue dos veces campeón de Argentina con Estudiantes La Plata. Además tuvo 17 apariciones con la Albiceleste, con la que anotó un gol.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Aunque, de momento, Boca Juniors no ha confirmado la causa del fallecimiento, Miguel Ángel Russo luchaba, desde 2017, contra un cáncer de vejiga y de próstata, el cual lo obligó a ausentarse de sus funciones como entrenador del club desde fines de septiembre.

Con información de EFE.

