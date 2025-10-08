México Ya Tiene Rival: Argentina Goleó a Nigeria y Avanzó a Cuartos de Final del Mundial Sub-20

En duelo de octavos de final, este miércoles 8 de octubre, Argentina fue mejor que Nigeria y sacó una importante victoria por 4-0 para meterse a los cuartos de final. La selección albiceleste es una de las candidatas al título y en la siguiente fase deberá medirse con México.

Los futbolistas argentinos empezaron el partido de la mejor manera, ya que se pusieron arriba en el marcador apenas al minuto 2: Alejo Sarco estuvo atento para mandar el 1-0 al fondo de la meta nigeriana, luego de una serie de rebotes en el área.

Noticia relacionada: México Golea a Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Nigeria apostó a su fortaleza física y a su velocidad, pero el planteamiento equilibrado de los pamperos rendía mejores frutos: en defensa dejaban pocos espacios, mientras que al ataque eran peligrosos.

El 2-0 se registró a los 23 minutos, gracias a una jugada a balón parado. Fue en un tiro libre directo que Maher Carrizo sorprendió con un disparo potente y colocado hacia el poste que cubría el portero. Fue una combinación de acierto del cobrador y error del guardameta Harcourt.

Aunque Nigeria trató de reponerse, no pudo hacer mucho en los primeros 45 minutos, así que ambas selecciones se fueron al descanso con los dos goles de ventaja para el conjunto sudamericano

Video: Faitelson Comenta Que a la FIFA solo le Importa el Dinero de EUA

Argentina redondeó la goleada en la segunda parte

Ya en la segunda parte, los africanos salieron con ímpetu para tratar de anotar lo más pronto posible. Sólo que les faltaba precisión en el último tercio de la cancha.

Luego, al minuto 53, Argentina le asestó otro duro golpe a NIgeria con el 3-0: Un error en la salida fue aprovechado por Valentino Acuña, quien proyectó con un pase filtrado a Maher Carrizo y este encaró al cancerbero para superarlo con un disparo rasante.

Por si faltaba más, al minuto 65, el recién ingresado Mateo Silvetti hizo un golazo: luego de recortar en el área y quitarse a un rival, mandó un tiro cruzado que se coló pegadito a la base del poste para el 4-0.

Nigeria no mostró mucho, fue aniquilado por una Argentina que ha hecho méritos para ser considerado como un serio aspirante a levantar el trofeo de campeón en el Mundial Sub-20 que se disputa actualmente en Chile.

Con el boleto de cuartos de final en la bolsa, los argentinos se medirán a México el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádano, de Santiago de Chile.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC