Gilberto Mora vs Ian Subiabre, El Duelo De Promesas que Habrá en el México vs Argentina

La Selección Mexicana Sub-20 ha tenido una gran participación en el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. De la mano de Gilberto Mora, el conjunto nacional marcha invicto y está metido en los Cuartos de Final del certamen, donde deberán verse las caras ante Ian Subiabre y el combinado de Argentina.

La Albiceleste también ha mostrado un gran nivel en lo que va del Mundial Sub-20, pues llevan 12 goles anotados en apenas 4 partidos. Además, vienen de golear a Nigeria en los Octavos de Final en un partido que se esperaba mucho más igualado, pero que terminó decantándose totalmente para los sudamericanos.

Gilberto Mora vs Ian Subiabre, un duelo de jóvenes promesas

Si bien es cierto que todos los jugadores que componen a las selecciones de México y Argentina pueden ser considerados como jóvenes promesas, la realidad es que hay un par de nombres que sobresalen del resto. Por el conjunto mexicano, la gran figura de este Mundial ha sido Gilberto Mora a quien ya se le ha comenzado a vincular con posibles traspasos a Europa una vez que sea mayor de edad.

Mora, que cumplirá 17 años el próximo 14 de octubre, lleva cinco colaboraciones directas de gol en lo que va del torneo (tres goles y dos asistencias). Además, el portal especializado Transfermarkt lo tiene tasado en 4.5 millones de euros, aunque un estudio reciente del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), asegura que su valor de mercado es mucho mayor.

Por su parte, Argentina tiene en Ian Subiabre a uno de sus jugadores más prometedores. Con 18 años de edad, Subiabre pertenece al primer equipo de River Plate y durante esta edición del Mundial Sub-20, registra dos goles y ha participado en los cuatro partidos de su selección. Sin embargo, Transfermarkt señala que su valor de mercado oscila apenas los 1.2 millones de euros.

¿Cuándo juega México vs Argentina en el Mundial Sub-20?

El partido entre México y Argentina esta programado para este sábado 11 de octubre. Ese día se define si la Selección Mexicana Sub-20 sigue adelante en el Mundial de la categoría o si la Albiceleste avanza a las Semifinales del certamen.

