Egipto Clasifica al Mundial 2026: Su Cuarta Participación en la Historia

Egipto hizo historia una vez más. Este 8 de octubre, la selección dirigida por Hossam Hassan selló su boleto al Mundial 2026, convirtiéndose en el decimonoveno país en obtener su clasificación para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con goles de Ibrahim Adel y un doblete de Mohamed Salah, el combinado africano venció y aseguró el liderato de su grupo, dejando atrás a rivales como Burkina Faso y Sierra Leona. De esta forma, Egipto volvió a demostrar su jerarquía en el continente y su crecimiento en el panorama internacional.

#ThePharaohs are in the World Cup for the fourth time in history 🤩🇪🇬#egyptnt pic.twitter.com/hLv1TOLKQ7 — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) October 8, 2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de felicitación al equipo a través de un video, donde destacó el logro de los “faraones” y confirmó que los espera en el sorteo oficial del Mundial, programado para el 5 de diciembre.

Será la cuarta participación mundialista en la historia de Egipto, tras sus apariciones en 1934, 1990 y 2018. En total, la selección acumula siete encuentros en Copas del Mundo y buscará en 2026 romper la racha y conseguir su primera victoria en la máxima cita del futbol.

África hizo su presentación en las Copas del Mundo gracias al combinado de Egipto en Italia 1934. En el primer campeonato disputado en Uruguay ningún equipo de dicho continente se hizo presente, sin embargo cuatro años más tarde la selección del norte africano decidió inscribirse en el torneo previo y logró el pasaporte.

