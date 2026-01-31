Manifestantes en Milán Protestan por la Presencia de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno

Hace apenas unos días se reveló que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), estarán en Milán, Italia, durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno para realizar labores de seguridad dentro de la delegación estadounidense. Esta no será la primera vez que esto sucede, pues en otros eventos de este tipo han tenido presencia, pero las connotaciones políticas actuales de este cuerpo policial han generado, en Italia, una gran polémica entre autoridades y habitantes de ese país.

Recordemos que agentes de ICE se han visto involucrados en al menos dos tiroteos mortales en Minneapolis, Estados Unidos. Sin embargo, los agentes que se desplegarán en Milán no pertenecen a la misma unidad que los que están presentes en Minnesota y otras ciudades de Estados Unidos. Aún así, el alcalde de Milán, Giusseppe Sala declaró hace unos días que ICE "es una milicia que mata" y recalcó que "por supuesto que no son bienvenidos en Milán", esto pese a que un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas subrayó que "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana".