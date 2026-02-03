¿Quién es Raphael Veiga, el Nuevo Refuerzo del América para el Clausura 2026 de la Liga MX?

Las Águilas del América no tuvieron el mejor arranque de torneo en el Clausura 2025 de la Liga MX. En los primeros tres partidos del certamen, los azulcremas solamente obtuvieron dos empates y una derrota. Sin embargo, finalmente en la Jornada 4 lograron su primer triunfo del año al vencer a Necaxa en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora, las buenas noticias en el 'Nido' se acumulan, pues finalmente se ha hecho oficial la contratación de Raphael Veiga, el nuevo refuerzo del club.

Durante varias semanas se reportó el interés del conjunto azulcrema en el futbolista brasileño, quien llega a Coapa proveniente del Palmeiras en su natal Brasil. Veiga, de 30 años de edad, fue despedido por la afición de su ex equipo como una figura importante y ahora llega al conjunto más ganador del futbol mexicano para ponerse bajo las órdenes de su compatriota André Jardine.

¿Quién es Raphael Veiga, el nuevo jugador del Club América?

Luego de semanas de negociaciones, finalmente América confirmó la llegada de Raphael Veiga, quien llega a préstamo con opción a compra. El brasileño juega como mediocampista ofensivo e incluso puede llegar a desempeñarse como media punta, jugando por detrás del delantero. A sus 30 años de edad, Veiga tiene un valor de mercado de 10 millones de euros de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Con Palmeiras se consolidó como un futbolista importante, ya que ayudó a que ese club conquistara dos Ligas, una Copa de Brasil, dos Supercopas de Brasil, cuatro Campeonatos Paulista, una Recopa Sudamericana y dos títulos de Copa Libertadores.

América será apenas el cuarto equipo profesional de Raphael Veiga, quien antes de estar en Palmeiras, pasó por el Atlético Paranaense y, previamente, por el Coritiba FC.

¿Cuándo debutará Raphael Veiga con el América?

De momento no hay una fecha oficial para el debut de Raphael Veiga con el América. Sin embargo, parece que se pondrá de inmediato a las órdenes de André Jardine, pues incluso estuvo presente en uno de los palcos del Estadio Ciudad de los Deportes durante la victoria de las Águilas el pasado sábado 31 de enero, cuando incluso firmó playeras a los aficionados.

Su primera oportunidad para tener minutos llegará en la Jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga MX, cuando el América se mida a los Rayados de Monterrey.

