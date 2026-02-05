Álvaro Fidalgo Ya Es Elegible para Jugar en la Selección Mexicana, Dice la FIFA

Este jueves 5 de febrero, la FIFA reveló que el futbolista español Álvaro Fidalgo ya es elegible para jugar con la Selección Mexicana. Lo anterior debido a que ya se autorizó su cambio de Federación.

Con el aval de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), luego de que la Femexfut realizó los trámites para revisar su caso, “El Maguito” está en condiciones de ser llamado por el entrenador Javier Aguirre al combinado tricolor, si es que lo considera necesario.

Noticia relacionada: Jorge Sánchez Jugará en la Superliga Griega 2026: PAOK Hace Oficial el Fichaje del Mexicano

De acuerdo a información de TUDN, la Federación Mexicana de Futbol envió toda la documentación que se requería para que el futbolista nacido en España y naturalizado mexicano pudiera portar la playera azteca.

Video: David Faitelson Habla sobre la Salida de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin del América

Ante FIFA, Álvaro Fidalgo ya Es Elegible para Selección Mexicana: ¿Será Convocado por Javier Aguirre?

Como se sabe, Fidalgo nació hace 28 años en Oviedo, España, y su nombre empezó a sonar luego de que obtuvo la nacionalidad mexicana. Justo hace unos días, antes de irse a jugar al Real Betis señaló que le ilusionaba la idea de portar la camiseta tricolor y jugar el Mundial 2026:

Soy español y soy mexicano. No sé cómo está el tema de los tiempos, después veremos. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo al país

Y añadió que "es una posibilidad que tengo, pero todo está en el aire. Por ahora estoy concentrado en hacer bien las cosas".

Álvaro Fidalgo acaba de ser vendido por el América, por lo que regresó a la patria que lo vio nacer para jugar en LaLiga. Justo este jueves 5 de febrero debutó con la casaca del Betis, pero no le fue nada bien: su equipo fue goleado 5-0 por el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey 2026.

El domingo 1 de febrero de 2026, el Club América confirmó oficialmente la salida de Álvaro Fidalgo, uno de sus capitanes y piezas fundamentales del mediocampo azulcrema. El destino del futbolista español es el Real Betis Balompié de LaLiga.

A través de sus redes sociales, la institución americanista publicó un mensaje de despedida dirigido al jugador apodado "Maguito". La confirmación llega un día después del cierre del mercado de fichajes en Europa, que concluyó el 31 de enero.

Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema

El equipo andaluz completó la incorporación del jugador en las últimas horas del periodo de transferencias, permitiendo su registro para competir en LaLiga durante la segunda mitad de la temporada 2025-2026.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC