Coordinador del VAR en la Liga MX Deja su Puesto; Esto Sabemos Sobre la Salida de Miguel Chacón

Este viernes 6 de febrero, la Comisión de Árbitros dio a conocer la salida de Miguel Ángel Chacón Viveros, quien deja su puesto como Coordinador VAR de la Liga MX. El anuncio se dio a través de las redes sociales oficiales del organismo arbitral, en el cual se especificaron las razones por las que el árbitro de Primera División abandonó el cargo que había ocupado los últimos 7 años.

De acuerdo con lo comunicado por la Comisión de Árbitros, Chacón Viveros dejó su puesto "con el objetivo de expandir su trayectoria profesional en el ámbito internacional". En ese mismo sentido, el organismo le deseó éxito al silbante mexicano, agradeciendo sus años desempeñando esa función. Ahora, tras la salida de Chacón, el Director General de la Comisión, Juan Manuel Herrero, nombró a su sucesor.

¿Quién es el nuevo Coordinador VAR de la Liga MX?

La Comisión de Árbitros dio a conocer que tras la salida de Miguel Ángel Chacón Viveros, quien toma el cargo como nuevo Coordinador VAR de la Liga MX es Jorge Antonio Pérez Durán, quien previamente "se desempeñó como Supervisor del VAR y funge como Instructor de Árbitros", detalla el comunicado.

Aunado a esto, se detalló que "el nuevo responsable le reportará directamente al Director Técnico de la Comisión de Árbitros, Horacio Helizondo, quien instauró el VAR en Paraguay y Costa Rica". De esta manera, la Comisión confirmó los cambios en su organigrama.

