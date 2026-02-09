¿El Show de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl Fue el Más visto de la Historia?

Como en cada edición del Super Bowl, el show del medio tiempo fue muy esperado incluso por quienes no saben nada o casi nada de futbol americano. Y en la edición LX del llamado “Super Domingo” no fue la excepción: Bad Bunny dio mucho de qué hablar con su espectáculo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Además de interpretar éxitos como “Debí tirar más fotos” compartió escenario con Lady Gaga y Ricky Martin, Bad Bunny hizo una declaración de principios, como cantar totalmente en español y hacer una larga lista de guiños a la cultura latina, además de dejarle en claro a la administración Trump que América somos todos: desde México hasta Argentina, Cuba o Canadá.

Noticia relacionada: ¿Qué Decía el Balón de Bad Bunny en Medio Tiempo del Super Bowl? Este Mensaje Envió a EUA

Y lo más importante de todo: el mensaje de Benito Antonio Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, llegó a medio mundo y sentó un precedente. Su show de medio tiempo fue el más visto en la historia del Super Bowl.

¿Cuánta Gente Vio a Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026? ¿Fue el Más Visto de la NFL?

De acuerdo con cifras de la cadena NBC, encargada de la transmisión, el espectáculo fue sintonizado por 135.4 millones de personas. Y de esa manera superó la marca del año pasado, que había sido impuesta por Kendrick Lamar con 133.5 millones de televidentes.

Y de acuerdo con la NFL Football Operations, la cifra fue mayor: sus datos son de 142.3 millones de espectadores en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

A continuación, los shows de medio tiempo con más audiencia en el historia del Super Bowl:

1 Bad Bunny / 135.4 millones de espectadores/ Super Bowl 2026

2 Kendrick Lamar / 133.5 millones / Super Bowl 2025

3 Michael Jackson / 133.4 millones / Super Bowl 1993

4 Usher / 129.3 millones / Super Bowl 2024

5 Rihanna / 121.017 millones / Super Bowl 2023

6 Katy Perry / 118.5 millones / Super Bowl 2015

7 Lady Gaga / 117.5 millones / Super Bowl 2017

8 Coldplay / 115.5 millones / Super Bowl 2016

9. Bruno Mars / 115.3 millones / Super Bowl 2014

10 Madonna / 114 millones / Super Bowl 2012

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

