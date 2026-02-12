Sarah Schleper Participa en Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina: ¿En Qué Posición Quedó?

La esquiadora mexicana Sarah Schleper participó este 12 de febrero en la prueba femenil de Super-G de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, en la pista de Cortina d’Ampezzo y quedó en posición 26.

Schleper participó al último y marcó un récord al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos en el Centro de Esquí Alpino Tofane. Su tiempo fue de 1:31.27, unas ocho milésimas menos que el primer lugar, que fue para la italiana Federica Brignone.

Antes de arrancar, lanzó un grito para manejar toda la presión. Como la competidora 43 arrancó con 108 kilómetros por hora y cruzó la meta, a diferencia de una decena de competidoras.

El Super-G (supergigante) es una disciplina del esquí alpino que combina velocidad y cambios de dirección. Las competidoras descendieron de una pista larga con puertas separadas y el resultado se definió por el mejor tiempo en una sola bajada.

La competencia, que arrancó a las 4:30 horas, tiempo del centro de México, se desarrolló en un trazado complicado, y varias esquiadoras quedaron fuera. Cuando habían salido 23, nueve no pudieron concluir.

Las dificultades se registraron en la transición del tercer tramo del trazado, con una pista muy inclinada.

El abandono sorpresivo fue con Sofia Goggia, la número uno del mundo en este deporte y favorita para quedarse con la medalla de oro. La italiana quedó a medio camino en la montaña y no cruzó la meta, lo que abrió las posibilidades para el resto.

Oro para Federica Brignone

La italiana Federica Brignone fue la número seis en arrancar y aseguró el metal dorado al marcar un tiempo de 1:23.41. Nadie pudo superarla después.

La esquiadora, de 35 años, logró el único trofeo que le faltaba en su brillante carrera deportiva al imponerse en la pista Tofana, cuyos 2.105 metros -con salida a 2.195 metros de altitud y un desnivel de 635- cubrió en un minuto, 23 segundos y 41 centésimas.

La plata fue para la francesa Romane Miradoli, que marcó 41 centésimas menos que la italiana; en una carrera en la que la austriaca Cornelia Hütter -tercera, a 52 centésimas- se hizo acreedora, en su última comparecencia olímpica, al bronce.

Brignone sucede en el historial de la prueba a la suiza Lara Gut-Behrami, ganadora del oro hace cuatro años en los Juegos de Pekín.

¿Quién es Sarah Schleper?

Sarah Schleper nació en Glenwood Springs, Colorado, Estados Unidos.

Con su participación en Milano-Cortina 2026, marcó un récord histórico en esquí alpino con siete ediciones.

Sarah Schleper representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno durante 16 años.

Se casó con un mexicano con quien tiene dos hijos.

En los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 representó por primera vez a México, y lo volvió a hacer en Beijing 2022.

