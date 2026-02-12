Rescatan a Menores que Fueron Abandonados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Autoridades rescataron a un grupo de al menos siete menores que se encontraban en situación de abandono en una choza en lo alto de un cerro en la localidad de Selva Natividad, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Los niños y niñas estaban en una vivienda construida con pedazos de madera, cartones, plástico y techo de lámina. El DIF del pueblo mágico indicó que son ocho pequeños, entre ellos una adolescente, según imágenes que se viralizaron en redes.

En un video difundido por las autoridades municipales se observa que dentro de la casa solo había un colchón sobre el suelo, donde los menores se acomodaban para no pasar frío.

En el sitio había ropa, trozos de sabanas, basura y restos de comida tirados en el piso de tierra. Los menores no contaban con servicios básicos y su situación era de vulnerabilidad extrema.

¿Por qué quedaron abandonados?

Los menores se quedaron a cargo de los abuelos paternos, después de que la madre de los niños decidió abandonarlos para irse con una nueva pareja y el papá presuntamente se fue lejos a buscar trabajo.

Juan Pérez, abuelo de los niños, pidió a las autoridades que no le quitaran a sus nietos.

Los niños somos responsables, es mi nieto, es mi nieto, su mamá de los niños se casó con otro hombre, se quedó abandonado, pero quedamos que somos responsables con mi señora

Pido un favor que nadie nos puede quitar a los niños y me voy a quedar al cuidado de los niños

Alertan a San Cristóbal de las Casas

Desde hace algunos días los vecinos se percataron que los menores se encontraban solos y alertaron a las autoridades, quienes acudieron hasta la comunidad.

Susana García Poo, directora del DIF municipal de San Cristóbal de las Casas, dijo que llevaron comida y personal médico, para que evaluara las condiciones de los niños y prometió que se le dará seguimiento al caso.

Les trajimos ropas, despensas, cobijas, juguetes, médicos, vinieron psicólogos y también la procuraduría

Vamos a seguir con todo el caso de los niños para que sigan la escuela

La alcaldesa morenista Fabiola Ricci Diestel prometió que se construirá una vivienda digna para el grupo de menores. Ella misma acudió al lugar el pasado 10 de febrero, cuando se entregaron los primeros apoyos. Señaló que la ciudadanía se ha solidarizado con el envío de ayuda humanitaria.

Se les va a reconstruir su vivienda, hoy es de madera y cartón y láminas, se va a hacer una pequeña casa, pues de materiales de concreto para que puedan tener una vivienda mucho más segura

Comienzan vivienda nueva

En un comunicado emitido ayer 11 de febrero, la alcaldesa aseguró que comenzaron la edificación de la casa.

Desde las primeras horas de este miércoles iniciamos la construcción de una vivienda para nuestros niños de la comunidad Selva Natividad 1

Ayer constatamos las condiciones en las que estaban viviendo y, junto a mi mamá, la presidenta honoraria del DIF, Bertha Guadalupe Diestel Alfaro, hoy damos este paso para que tengan un espacio digno donde crecer

El abuelo dijo que son un total de 8 menores, pero que la mamá se llevó a la más pequeña de un año y están a cargo de cinco niños y dos niñas de entre dos y 13 años. El señor agradeció por la ayuda.

Siempre queremos apoyos y necesito para los niños, nadie, les pido un favor, nadie nos puede quitar a los niños, somos responsables y nada más queremos apoyos y lo que nazca de su corazón y Dios se los pague

Pedro Méndez Collazo, agente rural, igual agradeció la ayuda de los vecinos y dijo que los menores están tranquilos, en espera de que les apoyaran con calzado. Los niños y niñas comenzaron a recibir apoyos de organismos no gubernamentales y personas solidarias.

Con información de Juan Álvarez



