¿Qué Sigue y Cuándo Entra en Vigor la Reducción de la Jornada Laboral en México?

Se aprobó la reforma para establecer en México jornadas laborales de 40 horas y no de 48 como ocurre actualmente, ¿Qué sigue ahora y cuándo se aplicará?

Fecha de entrada en vigor de reducción de jornada laboral en México

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé que la reducción de las 40 horas entre en vigor de manera oficial el 1 de mayo de 2026. Pero su puesta en marcha no quiere decir que esa fecha los empleados logren salir antes, porque es el comienzo del marco legal, pero su aplicación en fábricas y oficinas será de forma gradual.

¿Hay reducción de jornada laboral en 2026?

Por ahora, en 2026 no se contempla una reducción inmediata de horas en la jornada laboral en México, sólo será como un periodo de transición, porque las empresas necesitarán ajustar los contratos, nóminas y turnos.

Por lo tanto, este año, se permanecerán las 48 horas obligatorias, pero a partir del próximo irán bajando hasta llegar a las 40 horas en 2030 sin que afecte el salario de los trabajadores.

Se modifica el marco normativo de las horas extras

Los trabajadores no podrán trabajar más de de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Y la prolongación de ese tiempo extraordinario obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Las personas menores de dieciocho años no podrán trabajar horas extras.

Reforma laboral seguirá con Diputados y Ejecutivo

El dictamen de la forma seguirá su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, luego de discutirse y aprobarse se enviará al Poder Ejecutivo para ser publicado al Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Congreso de la Unión tendrá pendiente aprobar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), ahí se establecerá el plazo para empleadores, el esquema de incrementar las horas extra.

Fecha de primera reducción de jornada laboral de 40 horas será en 2027

Se contempla que a partir del 1 de enero de 2027 se aplique la primera reducción de dos horas en la jornada semanal. Aquellos trabajadores que laboran 48 horas tendrán una jornada de 46 horas, ese ajuste seguirá de manera paulatina anualmente hasta llegar al 2030.

¿Por qué surge una reforma a la jornada laboral en México?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ‌lo considera como el país con un deficiente balance entre vida personal y trabajo.

El organismo internacional menciona más de 2 mil 226 horas trabajadas al año por persona, en Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja.

Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral.

Esquema de 40 horas semanales funcionará al 100% hasta 2030

2027 - 46 horas

- 46 horas 2028 - 44 horas

- 44 horas 2029 - 42 horas

- 42 horas 2030 - 40 horas

