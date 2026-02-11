"El Viceroy" Dice Estar Satisfecho con su Abogado a Quien Acusan de Conflicto de Interés en EUA

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, aseguró que no cambiará su defensa, ya que está “satisfecho” con los servicios de su abogado, Rubén Oliva, luego de señalamientos por posible conflicto de interés; esto pasó en la audiencia.

Durante su comparecencia ante la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, el narcotraficante dijo al Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Erik Paulen, que estaba satisfecho con los servicios de su defensa, por lo que es su deseo de que Oliva siga al frente de su caso.

En breve más información