Manchester City vs Fulham Hoy: ¿Cómo Quedó el Equipo de Raúl Jiménez en la Premier League 2026?

Con Raúl Jiménez de titular, este miércoles 11 de febrero se llevó a cabo el partido Manchester City vs Fulham, correspondiente a la Jornada 26 de la Premier League 2026. Te contamos cómo le fue al futbolista mexicano y a su equipo ante uno de los gigantes del futbol inglés.

El ambiente en el Estadio Etihad era inmejorable, con la mayoría de la gente apoyando unos Citizens que están en la pelea por el liderato de la Liga Premier, a tiro de piedra del Arsenal.

A media tabla, el Fulham tenía la misión de plantar cara al equipo que dirige Pep Guardiola, así que apostó al orden defensivo y las jugadas a balón parado para tratar de hacer daño a la portería de Gianluigi Donnarumma.

Pero Antoine Semenyo apaciguó los ímpetus del Fulham con el 1-0, a los 24 minutos de juego, luego de una buena jugada colectiva de los Citizens.

Y aunque los Cottagers trataron de no desmoronarse, el 2-0 llegó muy pronto: Nico O’Reilly marcó el segundo tanto a los 30 minutos, para aumentar la euforia de los fanáticos locales.

Raúl Jiménez era todo pundonor y ejemplo de coraje deportivo, pero su equipo estaba más ocupado en contener al Manchester United que en surtir de balones a modo en el ataque. Así que el mexicano batalló mucho frente a la zaga local.

Como si no fuera suficiente castigo en la primera parte, el Man-City consiguió el 3-0 al minuto 39, cuando su goleador Erling Haaland remató hacia las redes sin que el guardameta Bernd Leno pudiera atajar el balón.

Así se fueron a la pausa del medio tiempo, con un Manchester City satisfecho con su rendimiento y un Fulham casi desahuciado pese a que faltaban 45 minutos por jugarse.

Resultado Manchester City vs Fulham Hoy: ¿Cómo Quedó el Equipo de Raúl Jiménez en Premier League? Resumen

Para la segunda parte, los locales salieron a controlar el partido ante un rival que no parecía tener el potencial de encabezar una remontada de tintes épicos.

A los 61 minutos el técnico decidió que era todo para el mexicano Raúl Jiménez, quien fue sustituído por el brasileño Rodrigo Muniz. También hizo otro par de cambios para refrescar el equipo.

Cómodo con la ventaja de tres goles, el equipo de Pep Guardiola se dedicó el resto del tiempo a sobrellevar las acciones, aunque tuvo oportunidades para ampliar la ventaja.

Con la goleada de 3-0, el Manchester City llegó a 55 unidades en la segunda casilla de la tabla general. Por su parte, el Fulham se quedó en el escalón 12, con 36 puntos.

