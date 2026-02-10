Es Oficial: Cruz Azul Presentó a Nico Ibáñez Como Refuerzo para el Torneo Clausura 2026

Cruz Azul hizo el anuncio oficial sobre la contratación del delantero Nico Ibáñez. Fue una compra de pánico, justo cuando se cerraba la ventanilla de fichajes de la Liga MX. Pero la llegada del futbolista argentino es un alivio para el ataque celeste en el Torneo Clausura 2026, que estaba diezmado por la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas.

Noticia relacionada: Thiago Espinosa y Vinicius Son los Nuevos Refuerzos del América para Clausura 2026

Fue a través de sus redes sociales que Cruz Azul dio a conocer la noticia y brindó palabras de bienvenida a Nicolás Alejandro Ibáñez, de 31 años de edad:

¡Bienvenido a bordo, Nico Ibáñez! Llega un gran delantero a nuestra Máquina. ¡A darlo todo por el escudo y los colores!

La contratación de Nico Ibáñez sucede luego de varios días de tensión, ya que el jugador estaba de acuerdo con jugar con La Máquina, pero los Tigres tardaron mucho en aceptar la propuesta de la directiva celeste.

Video: David Faitelson Dice que le Parece Increíble que Cruz Azul Empiece el Torneo sin Estadio

¿Cuando puede debutar Nico Ibáñez con la playera de Cruz Azul?

Nico Ibáñez no era la primera opción para reforzar el ataque de La Máquina cementera, pero el fichaje del brasileño Joao Pedro se cayó por el precio tan alto que pretendía el San Luis. Finalmente, el costo y la edad de Ibáñez fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor.

Además el panorama de Ibáñez en Tigres era bien complicado: jugaba con el equipo sub-21 para mantenerse en forma, ya que no era tomado en cuenta por el entrenador Guido Pizarro en el primer equipo. De ahí que el jugador quiera irse a otro club.

Y eso le convino a los celestes. Hay que recordar que con la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas, el ataque de Cruz Azul quedó diezmado. El delantero titular es Gabriel “Toro” Fernández, quien fue suspendido dos partidos luego de hacerse expulsar contra Bravos de Juárez en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

Así que ante Toluca, en la fecha 5, la Máquina tuvo que mandar de titular al jovencito Mateo Levy, quien poco pudo hacer a lo largo de los 65 minutos que estuvo en la cancha, antes de ser sustituido.

Trascendió que Nicolás jugará con el número 7 en el dorsal, de acuerdo con su registro en la Liga MX 2026. Se espera que el próximo fin de semana esté más que listo para debutar con la casaca celeste, cuando el equipo reciba precisamente a su exequipo, los Tigres de la UANL.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC