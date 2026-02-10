Pumas vs San Diego FC Hoy: ¿Qué Necesitan los Universitarios para Avanzar en Concahampions 2026?

Con todo en contra, aunque con la ventaja de jugar en su casa, los Pumas se enfrentan este martes 10 de febrero al San Diego FC en la Concachampions 2026. La misión parecía casi imposible, luego de la derrota por 4-1 en el juego de ida.

El partido Pumas vs San Diego FC en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria corresponde a la vuelta de la primera ronda de la Champions Cup 2026 de la Concacaf, así que estaba en juego el boleto a octavos de final.

Para avanzar, el equipo que dirige Efraín Juárez necesitaba ganar al menos por tres goles y no recibir ninguno. De esa manera, el empate global de 4-4 le daría el pase a la siguiente ronda gracias al gol de visitante.

Pero en caso de que San Diego FC anotara un tanto, entonces los Pumas tendrían que ganar por 4-1 para mantenerse en la pelea con el 5-5 global y definir todo en tanda de penales.

Otra opción es ganar por cuatro goles de diferencia, por ejemplo 5-1, para avanzar de manera directa con global de 6-5 en la pizarra. Pero si los visitantes clavan dos anotaciones, entonces los universitarios necesitarán ganar 7-2, por 5 goles de distancia. Y así sucesivamente, para que el global lo favorezca: 8-3, 9-4 y etcétera.

Más allá de los posibles escenarios catastróficos u optimistas, los Pumas deben ofrecer su mejor versión ante un rival que ya demostró que su pegada es peligrosa. Para avanzar a los octavos de final, el conjunto auriazul necesitaba, de entrada, anotar al menos un gol en los primeros minutos del partido.

