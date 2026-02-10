Resultado West Ham vs Manchester United Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Premier League 2026?

En duelo de la Jornada 25 de la Premier League, el Manchester United visitó al West Ham United con la misión de treparse a la tercera posición de la tabla general. Sin embargo, enfrente estaba un equipo desesperado, que es fuerte en su casa.

Los Hammers salieron como un huracán desde el primer minuto, presionando al Manchester United desde la salida. Alentados por su gente, los locales fueron mejores en los primeros minutos.

Poco a poco los Red Devils se fueron asentando en el terreno de juego y Amad Diallo acarició el primer tanto, sólo que su remate se fue a un lado de la portería. También Matheus Cunha dejó escapar una opción clara, que fue atajada por el portero de los Hammers.

En el lado del West Ham, el delantero Taty Castellano fue sinónimo de peligro. Y aunque puso de nervios a la zaga visitante, no consiguió cimbrar las redes a lo largo de 45 minutos.

Así que la primera parte acabó sin anotaciones y ambas escuadras se marcharon a las regaderas con las camisetas empapadas pero sin motivos para festejar. El duelo quedaba a deber espectáculo para las gradas.

West Ham vs Manchester United: ¿Quién Ganó el Partido de la Premier League 2026?

Luego de una primera mitad muy trabada, con pocas emociones y mucho desgaste físico, el West Ham salió más conectado a la cancha del Estadio Olímpico de Londres.

Por eso no fue sorpresa que se pusiera arriba en el marcador a los 50 minutos, cuando el mediocampista Tomas Soucek puso el 1-0 en la redes con un gran remate que no pudo atajar el guardameta Senne Lammens.

Luego de la anotación, el Manchester United pareció reaccionar y creó ocasiones de peligro. Primero fue Bruno Fernandes y luego Bryan Mbeumo, pero no pudieron perforar la meta defendida por el arquero Mads Hermansen.

En el minuto 65 el mediocampista Casemiro logró mandar la bola a las redes con un cabezazo impecable. Pero el silbante anuló el gol y los festejos, cuando el VAR le indicó que el brasileño estaba en fuera de lugar al momento de rematar.

Los Hammers respondieron con sustos por parte de Mateus Fernandes y Taty Castellanos, que tampoco estuvieron finos a la hora de concretar. Sin embargo, el equipo local era bastante peligroso.

Fue en la agonía del partido que los Diablos Rojos lograron empatar el partido con el 1-1: en el minuto 90+6 el delantero Benjamin Sesko aprovechó un buen pase de Bryan Mbeumo para rematar hacia las redes.

Luego de eso ya no hubo tiempo para más y ambas escuadras repartieron puntos. Con la igualada, el Man-United llegó a 45 unidades, en el sitio 5 de la tabla general. En tanto que el West Ham se quedó en el escalón 18, con 24 puntos.

