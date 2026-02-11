Senado Aprueba en lo General Reducción de Jornada Laboral de 48 a 40 Horas

El Senado de la República aprobó este miércoles 11 de febrero de 2026 por unanimidad, en lo general y particular, la reforma para establecer en México jornadas laborales de 40 horas y no de 48, como ocurre actualmente.

Con 121 votos a favor, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.

Aprobada en lo general, ahora continúa la discusión en lo particular. PAN-PRI y MC exigen modificaciones para establecer de manera explícita que haya dos días de descanso y que se aplique de manera inmediata y no gradualmente hasta 2030.

¿Cómo será la aplicación de las 40 horas?

La reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas se aplicará de manera gradual. Este año, permanecerán las 48 horas obligatorias, pero a partir del próximo irán bajando hasta llegar a las 40 horas en 2030 sin que afecte el salario de los trabajadores.

Además, se modifica el marco normativo de las horas extras. Los trabajadores no podrán trabajar más de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Y la prolongación de ese tiempo extraordinario obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Las personas menores de dieciocho años no podrán trabajar horas extras.

