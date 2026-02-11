Localizan Cuerpos al Interior de Camioneta en Autopista “La Costera”, en Navolato, Sinaloa

Autoridades reportaron el hallazgo de varios cuerpos encontrados al interior de una camioneta abandonada en la autopista Benito Juárez “La Costera” en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

El hecho se registró alrededor de las 2:15 de la tarde, en el carril de norte a sur de la autopista, a la altura del puente que conecta con la carretera vieja a Navolato y el ejido Buenos Aires.

Sobre el vehículo se informó que la camioneta abandonada es una Mitsubishi L200 blanca, con placas de Sinaloa. Los cuerpos según el reporte son del sexo masculino y se encontraban dentro de la caja, cubierta con una lona verde, y también en la cabina.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas, ya que las autoridades mantienen un fuerte operativo en la zona.

Noticia relacionada: Operativo en Sinaloa Deja 9 Detenidos y un Abatido Luego de una Agresión a la Marina

¿Qué otros hechos violentos se han registrado hoy, 11 de febrero en Sinaloa?

Por la mañana elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a nueve personas en la comunidad de El Limoncito, Culiacán, Sinaloa, durante un operativo tras registrarse una agresión armada por parte de grupos criminales. El hecho dejó como saldo un agresor sin vida y fue asegurado armamento y explosivos.

