Localizan Restos Óseos Humanos al Interior del Mercado Morelos de Puebla

Fueron localizados restos óseos humanos al interior del Mercado Morelos de Puebla capital, durante un operativo implementado desde el pasado lunes 9 de febrero en la calle 48 Norte, en la Colonia Diez de Mayo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que se ejecutan dos cateos en inmuebles ubicados en la calle 48 Norte sin número, al interior del Mercado Morelos, con el objetivo de buscar y procesar posibles restos humanos y otros indicios relacionados con hechos ilícitos.

Catean durante dos días el Mercado Morelos en búsqueda de posibles restos humanos

En el primer cateo fueron aseguradas dos motocicletas con reporte de robo vigente, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En el segundo cateo, realizado bajo estrictos protocolos técnicos y jurídicos con la intervención de peritos especializados, fueron localizados restos óseos humanos, mismos que fueron asegurados por la autoridad.

Continúan los operativos en la Colonia Diez de Mayo en Puebla tras hallazgo de restos óseos

Los restos al menos una persona no identificada, serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes. Las investigaciones continúan en la zona a fin de determinar la posible existencia de más indicios.

