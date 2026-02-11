A Buscar la Cartilla: Millennials, Preocupados por si Fueron Vacunados Contra el Sarampión.

Ante la ola de contagios de sarampión en el país, los millennials están recurriendo a sus padres para saber si en su cartilla de vacunación de pequeños quedó registrada la inmunización contra esa enfermedad infecciosa viral.

Tan solo en los módulos establecidos en la Ciudad de México se han registrado largas filas de quienes quieren vacunarse, pero varios adultos nacidos en la década de 1990 hablan a sus madres para cerciorarse de que ya cuentan con el biológico.

Ejemplo de ello es Claudia, quien pidió a su mamá que buscara su cartilla nacional de vacunación, aquella que era de color café o beige, y verificara si registraba la vacuna como parte de un esquema que se aplicó en los últimos sexenios del PRI, con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

Virginia, su madre, no pudo recordar dónde está guardado el documento.

"Le tuve que hablar porque como ella tiene mis papeles, ella es la que los tiene guardados y le hablé para que me los buscara", contó en entrevista con N+.

Ante la duda, ambas fueron a vacunarse al módulo instalado en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Varios usuarios han inundado las redes sociales con memes al vivir una situación igual que Claudia. Algunos se sienten protegidos y otros ironizan con la medida preventiva para revisar un documento de hace décadas que pudiera estar guardado, quién sabe dónde, o de plano, ya inexistente.

Y es que la generación nacida en la década de 1990 en México protagonizó una transición en el esquema nacional de vacunación. Al inicio predominaba el uso de la inmunización monovalente contra el sarampión a los nueve meses y un refuerzo a los 6 años.

Pero desde 1998, la vacuna contra el sarampión se combinó con las de rubeola y paperas en una sola inyección llamada Triple Viral (SRP). Con este cambio, la protección se volvió más completa y la primera dosis pasó de aplicarse a los 9 meses de edad al primer año de vida.

"Era una triple que le llamaban, tosferina, tétanos y sarampión, no me acuerdo, pero creo que nada más nos obligaban a una", recordó Virginia, la madre de Claudia.

Después de tantos años, hemos andado en muchos lugares y sí tenemos los papeles porque yo tengo sus documentos, pero no los hemos sacado

"Es mejor prevenir"

Claudia pidió unas horas de permiso en su trabajo para poder vacunarse y terminar con lo que, dijo, era una preocupación que no la dejaba tranquila.

"Desde que vi el aviso dije de una vez, para prevenir, es mejor prevenir que contagiarse", señaló, pues la última vez que se vacunó fue a los 8 o 9 años.

María, quien igual forma parte de la generación millennial, no recordó si está vacunada y prefirió aplicarse la dosis.

En realidad no lo sé, pero hay que aprovechar que vinieron a beneficiarnos con la vacuna y está muy bien

Ella aceptó que ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que vio su cartilla de vacunación.

Lisset, una adolescente, dijo que no cuenta con un documento que registre sus inmunizaciones, pues consultó con su madre. Le contaron que se aplicó el biológico contra sarampión a los seis años.

En la Ciudad de México, según la página de la Secretaría de Salud, hay 421 puestos de vacunación de los cuales 263 son fijos y 158 semifijos.

Los millennials son las personas nacidas aproximadamente entre 1981 y 1996. Actualmente, los de esa generación tienen entre 30 y 45 años. Y aunque pudieron ser inmunizados contra sarampión en su niñez, lo recomendable es que acudan nuevamente a vacunarse.

Con información de Elizabeth Mávil

