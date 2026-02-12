China y México Mantienen Conversaciones sobre las Relaciones Económicas y Comerciales en Pekín

El jefe negociador comercial de China, Li Chenggang, se reunió en Pekín con el subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, en las primeras conversaciones cara a cara desde que México impuso aranceles a las importaciones chinas.

Los dos países mantuvieron "intercambios profundos" el pasado lunes sobre las relaciones económicas y comerciales bilaterales y otros temas, dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

El encuentro, anunciado este jueves 12 de febrero, se produce tras la reciente imposición de gravámenes por parte de México de hasta el 50% a productos de países sin tratado comercial, entre ellos China.

En la nota oficial no se ofrecieron detalles sobre posibles acuerdos o compromisos alcanzados durante la reunión.

Reunión en medio de tensiones por aranceles

El Congreso mexicano aprobó en diciembre la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que contempla gravámenes de entre el 5% y el 50 % a unos mil 463 productos procedentes de China y otros países asiáticos con los que México no mantiene tratados de libre comercio.

Los impuestos comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de este 2026 en sectores como el textil, aluminio o plásticos.

Los productos afectados por esta nueva ley representan cerca de 52 mil 000 millones de dólares en las importaciones, lo que equivale al 8.6% del total nacional. Según el Gobierno mexicano, la reforma facilitará la protección de más de 320 mil empleos en riesgo.

La medida fue ampliamente interpretada por los analistas como un intento de apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso aranceles significativos a los productos chinos.

Tras la aprobación de la medida, China instó a México a "corregir sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible" y advirtió de que seguiría de cerca la aplicación y el impacto de los nuevos gravámenes, al tiempo que reclamó proteger "la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales".

El principal fabricante de automóviles de China, BYD, dijo en 2024 que estaba considerando establecer una fábrica en México, aunque el FT informó en marzo que China estaba retrasando la aprobación de la planta debido a preocupaciones de fuga de tecnología a Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los aranceles buscan aumentar la producción nacional y abordar los desequilibrios comerciales. Se espera que el mayor impacto de estos aranceles recaiga sobre China, el segundo socio comercial más importante de México después de Estados Unidos.

La reunión entre Llerenas y Li se produjo en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año, en un contexto de creciente escrutinio estadounidense sobre la presencia de empresas chinas en la región.

