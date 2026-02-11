Muere Bebé en Accidente Carretero en Morelos: Su Madre Está Grave en el Hospital

La mañana del pasado sábado 7 de febrero de 2026, se registró un trágico accidente en carriles centrales de la autopista Cuautla-Oaxtepec, a la altura de Cuautla, en el estado de Morelos.

La conductora de una camioneta blanca que circulaba con dirección a Yautepec, perdió el control y se impactó contra un árbol. Al interior del vehículo viajaban dos hermanos, un hombre y una mujer, acompañados de un bebé.

Un bebé de 11 meses de edad murió en el lugar del accidente. Foto: Denuncia Cuautla

Al lugar arribaron de forma inmediata cuerpos de emergencia, quienes iniciaron las labores de auxilio. Lamentablemente, al rescatar al menor de la unidad, se confirmó que el bebé ya no presentaba signos vitales, debido a los fuertes golpes sufridos durante la volcadura.

Las víctimas del accidente fueron identificados como Beatriz Becerra Castillo, su hermano Rolando y su hijo de un año de edad. Betty Becerra es originaria de Puebla; estudió en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la BUAP.

Se sabe que viajaban con destino a Cuernavaca donde trabaja el esposo de Betty, sin embargo, en el camino algo le hizo perder el control sobre la autopista Cuautla-Oaxtepec y la camioneta blanca terminó prácticamente partida en dos por el impacto con un árbol.

Beatriz Becerra Castillo sufrió traumatismo cráneoensefálico, así como diversas fracturas, mientras que su hermano Rolando, tiene fractura en cadera.

Hermanos Becerra Castillo necesitan apoyo económico para su recuperación del accidente en Morelos

De acuerdo con primeros reportes, el hombre logró salir del vehículo y fue atendido por paramédicos, mientras que la mujer quedó prensada al interior de la camioneta. Después de más de 30 minutos se logró su extracción y traslado a un hospital.

En el lugar participaron paramédicos del municipio de Yautepec, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y cuerpos de emergencia de la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron esta volcadura, por lo que serán las autoridades quienes determinen cómo ocurrieron los hechos que hoy enlutan a una familia poblana.

Días después del percance, Beatriz Becerra Castillo requirió traslado a un hospital de la Ciudad de México donde se le reporta en coma, por lo que sus familiares piden apoyo económico para su recuperación. En caso de poder ayudar, puedes ponerte en contacto con Karina Becerra, hermana de Betty y Rolando, en el número telefónico 2223812843.

