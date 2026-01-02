Una Bebé Pasó Tres Días en Abandono junto al Cuerpo Sin Vida de su Mamá en Puebla

Una bebé de apenas año y medio de edad, fue rescatada en vísperas del Año Nuevo 2026, cuando se encontraba junto al cuerpo de su madre fallecida, en una vivienda de la colonia San Bernabé Temoxtitla, de Puebla capital.

Según los primeros reportes, habitantes de la calle 11 B Sur se alertaron por olores fétidos en el domicilio de una de las vecinas, a quien no habían visto, junto con su hija pequeña.

Rescatan a una bebé en vísperas de Año Nuevo en una casa de la Colonia San Bernabé Temoxtitla

Los vecinos hicieron un llamado de auxilio a las autoridades, por lo que acudieron elementos del Herocio Cuerpo de Bomberos, así como Paramédicos y Rescatistas de Protección Civil, para entrar a la vivienda reportada.

Gracias a una acción coordinada entre paramédicos y rescatistas de la Dirección de Protección Civil Municipal, personal del Cuerpo de Bomberos del Estado y vecinos de la zona, se logró ponerla a salvo.

Al ingresar al domicilio, descubrieron el cuerpo sin signos vitales de una mujer, en estado de descomposición y pegada a su regazo, estaba la bebé de año y medio.

La menor de edad en abandono presentaba signos de desnutrición. Foto: SSC Puebla

Según el reporte de paramédicos la menor de edad comenzaba a presentar cuadros de desnutrición y deshidratación.

Brindan atención médica urgente a bebé localizada junto al cadáver de su mamá en Puebla

Después del hallazgo, la bebé recibió atención pre- hospitalaria y una vez estabilizada, fue llevada a un centro hospitalario para recibir la atención pediátrica especializada.

Afortunadamente la niña logró sobrevivir. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de su madre al interior de la vivienda en la Colonia San Bernabé Temoxtitla.

