Sheinbaum Aclara que Aumento de Aranceles No Es Solo para China y Explica Estrategia

Este 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que los aranceles que aprobó el Congreso de la Unión no están dirigidos exclusivamente a China, sino que se trata de una medida para los países con los que México no tiene tratados comerciales.

Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo, respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones. La razón de estos ajustes en la ley tiene que ver con fortalecer la economía nacional, el objetivo es seguir dialogando siempre.

Así lo dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que refrendó la mejor disposición de México para seguir trabajando con los países con los que no se tiene un acuerdo comercial.

¿De qué tratan las reformas en materia arancelaria?

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron reformas a la Ley de los impuestos generales de importación y exportación.

Dichas reformas establecen mil 463 fracciones arancelarias para proteger la industria nacional, que van del 10% hasta el 35%, en 17 sectores estratégicos como el automotriz, textil, vestido, calzado, papel y cartón, entre otros, de países con los que México no tiene tratados comerciales como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Taiwán o Brasil.

Estrategia del Plan México

Al ser cuestionada sobre este tema en su rueda de prensa diaria, reiteró que no se trata de restricciones al comercio, sino que por el Plan México se definió una estrategia: que se produzca más en el país.

Explicó que hubo varias reuniones con empresarios mexicanos y extranjeros establecidos en nuestro país, quienes dijeron que si se ponían tantos aranceles se iba a afectar el precio de los productos en México, por lo que “se fue disminuyendo de manera importante”.

También se tuvo comunicación con Corea del Sur y China para explicar las razones; “cambió bastante la propuesta original a la que finalmente se aprobó, en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional”.

