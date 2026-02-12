Expulsan de Milano-Cortina a Ucraniano Heraskevich por 'Casco Memorial'; Defiende su Dignidad.

El deportista ucraniano Vladylsav Heraskevych, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, fue descalificado este jueves 12 de febrero de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Ha sido descalificado", confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano.

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas".

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso.

"Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevych se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo.

Se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación

El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevych (...) no quiso llegar a un punto de encuentro

"El Precio de nuestra dignidad"

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista.

Este es el precio de nuestra dignidad

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un "casco memorial", según el término usado por su entorno, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, había aplaudido su iniciativa.

Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia

El Comité Olímpico de Ucrania, que apoyó ‌a Heraskevych en ​el caso, dijo que ‌no tenía previsto boicotear los Juegos por la descalificación.

