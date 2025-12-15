México Justifica Incremento de Aranceles a Países como China para “Cuidar 350 Mil Empleos"

El Gobierno de México justificó el incremento de los aranceles a países como China, luego de que el Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que aumentan los aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 15 de diciembre de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que el incremento de los aranceles tiene como propósito “cuidar 350 mil empleos de México”.

Indicó que la industria nacional textil y vestido, calzado, acero y automotriz, sufren de afectaciones porque el piso no es parejo.

No porque no puedan competir sino porque no hay piso parejo.

Los 350 mil empleos en riesgo se ubican en los siguientes estados del país:

Aguascalientes.

Baja California.

Chihuahua.

Coahuila.

Estado de México.

Guanajuato.

Jalisco.

Nuevo León.

Puebla.

Querétaro

El secretario Ebrard Casaubon justificó la medida al defender que estos sectores estratégicos han enfrentado una creciente competencia desleal de importaciones, con precios por debajo de los valores de referencia internacional.

Lo que queremos proteger son 350 mil empleos, porque si no tomamos medidas ahorita, dentro de un año la pregunta será ¿cómo vamos a crear esos 350 mil empleos?

Además, destacó el diálogo previo con las industrias implicadas y el Congreso para minimizar impactos negativos en la economía y en los precios al consumidor, al estimar que solo impactará en un 0.2% en la inflación.

Aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular

Tanto el secretario de Economía como la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmaron que los aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular, sino contra prácticas comerciales que generan competencia desleal, y recalcaron que México seguirá siendo una de las economías más abiertas del mundo.

Añadió que estas medidas se complementan con inversiones públicas y privadas, así como con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, para generar nuevos empleos y crecimiento regional.

Ebrard defendió los aranceles como una acción “preventiva, sensata y quirúrgica” para actuar antes de que el daño al empleo sea irreversible, y en respuesta a un aumento acelerado de importaciones en algunos sectores, con crecimientos de hasta 34% en la industria automotriz y más de 20% en textiles, vestido y calzado.

Estás afectando más o menos el 8% del total de tu comercio en importaciones nada más, porque es quirúrgico, vas a proteger industrias que necesitan condiciones mejores para sobrevivir.

Lista de países a los que aplica incremento de aranceles:

Rusia.

Corea del Sur.

China.

India.

Indonesia.

Brasil.

Tailandia.

Ucrania.

Turquía

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desde que llegó al gobierno se planteó un plan para el desarrollo industrial, que hoy es el Plan México y aseguró que los aranceles no provocarán inflación ni en alimentos ni en productos.

No va a haber inflación ni en alimentos ni en muchos productos, derivado de estas medidas, incluso, muchos productos intermedios se dejó el arancel que tenían.

Destacó que el objetivo es no perder empleos y crear nuevos, además de no crear enemista con ningún país.

Estamos en plática con todos los países y no queremos enemistad con ningún país, sino que son decisiones que se toman en acuerdo con sectores empresariales en nuestro país para fortalecer el empleo y desarrollo de México y en todos los casos, tenemos diálogo, con Corea del Sur, China, pero con todos los países estamos en pláticas.

Los aranceles surten efecto a partir del primero de enero de 2026. Este giro proteccionista del Gobierno mexicano se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para el próximo año en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su agresiva política comercial.

China, uno de los países afectados, instó a que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de 1,400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

