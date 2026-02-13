De Cine a Sonideros: Lista de Actividades Gratis por San Valentín en CDMX y Edomex

Este año el 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad cayó en pleno fin de semana, por lo que tendrás la oportunidad de celebrar gratis y a lo grande junto a tu persona favorita, ya sea que te encuentres en CDMX y Edomex.

San Valentín 2026 es una de las fechas más esperadas por los enamorados o por aquellas personas que buscan confesar lo que sienten a su crush. Flores, peluches y flores, son algunos de los obsequios más comunes entre las parejas.

Noticia relacionada: ¿En Qué Alcaldías de CDMX Hay Más Solteros? Datos y Curiosidades del Día del Amor y la Amistad

De hecho, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) indicó que las actividades económicas relacionadas con el Día del Amor y la Amistad, generarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos en la capital del país.

Los giros de negocios más beneficiados durante este festejo son aquellos se relacionan con el entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación, por lo tanto, las parejas inundarán sitios como:

Restaurantes

Bares

Cafeterías

Hoteles

Florerías

Joyerías

Tiendas departamentales

Cines

Teatros

Pero sabemos que luego no alcanza el presupuesto para mostrarle a la pareja cuánto se le quiere. Así que toma nota de las actividades y eventos gratuitos el 14 de febrero en CDMX y Edomex.

Video: Amarres y Rituales Aumentan Durante San Valentín

¿Qué hacer gratis en San Valentín 2026 en CDMX y Edomex?

Si eres de las personas que ama pasar tiempo con sus seres queridos y realizar actividades divertidas, estos eventos son ideales para ti. Recuerda que todos son gratuitos, pero tienes que respetar las indicaciones de los organizadores para evitar algún incidente.

En la CDMX se han preparado varias actividades en las que las personas de todas las edades pueden participar, las cuales incluyen paseos y experiencias visuales. Entre ellas se encuentran:

Jardín del Buen Amor (Zócalo): En la Plaza de la Constitución se transformó en un oasis de 4 mil 600 metros cuadrados con más de 10 mil flores, corazones gigantes y spots ideales para fotos. También habrá cine al aire libre del 14 al 22 de febrero, estas son algunas de las películas que podrás ver:

“Mi amigo Robot” - Domingo 15 de febrero a las 18:30 horas

- Domingo 15 de febrero a las 18:30 horas “Sueño en otro idioma” - Lunes 16 de febrero a las 18:30 horas

- Lunes 16 de febrero a las 18:30 horas “Cosas imposibles” - Martes 17 de febrero a las 18:30 horas

- Martes 17 de febrero a las 18:30 horas “Danzón” - Miércoles 18 de febrero a las 18:30 horas

- Miércoles 18 de febrero a las 18:30 horas “El silencio de mis manos” - Jueves 19 de febrero a las 18:30 horas (Contará con invitados especiales)

- Jueves 19 de febrero a las 18:30 horas (Contará con invitados especiales) “Güeros” - Viernes 20 de febrero a las 18:30 horas (Contará con invitados especiales)

- Viernes 20 de febrero a las 18:30 horas (Contará con invitados especiales) “ Corina” - Domingo 22 de febrero a las 18 horas

- Domingo 22 de febrero a las 18 horas “Frankenstein” de Guillermo del Toro - Domingo 22 de febrero, 19:45 horas

Festival de Flores y Chocolate: En el Monumento a la Revolución hallarás una combinación ganadora, ya que puedes caminar entre arreglos florales y conocer productos de cacao artesanal y bailar. La cita es hasta el 15 de febrero, de 11:00 a 20:00 horas.

Los Candados del Amor: El Museo del Objeto - MODO se convierte en el punto ideal para ir con tu pareja, ya que Inspirado en los puentes de Europa, puedes llevar tu propio candado y colocarlo en las jardineras del museo como símbolo de tu relación. Disponible hasta el 15 de febrero, de 11:00 a 17:00 horas

Picnic Nocturno en Chapultepec: Prepara las tortas de jamón, las botanas y lánzate Jardín Botánico (1ª Sección). Solo necesitas llevar tu manta, cena y muchas ganas de romance bajo las estrellas. Se realizará el sábado 14 de febrero, de 20:00 a 23:00 horas (Llega dos horas antes para alcanzar lugar)

Alameda Enamorada: En la Alameda Central habrá talleres gratuitos y podrás tormarte fotos en los spots iluminados alusivos al Día del Amor y la Amistad 2026

Bodas de Hello Kitty: Si ya quieres dar el “sí” de una manera muy kawaii, ve al Parque de los Venados, porque habrá bodas temáticas de Kitty este 14 y 15 de febrero

Fiesta de patinaje: En el Centro Cultural Futurama se realizará una Rollerparty "All you need is Roll". No importa si no eres experto, ya que podrás rodar a tu ritmo este 15 de febrero de 14:00 a 19:00 horas. Ojo, el dresscode es Rosa y Rojo

Mientras que en el Estado de México podrás celebrar San Valentín sacando tus mejores pasos, ya que habrá un baile sonidero.

Avísale a tu crush porque el emblemático Sonido Siboney encabezará el evento. Pero también tendrás la oportunidad de bailar con Rolly Mix, La Clave y La Fobia. La cita es este 14 de febrero a las 18:00 horas en la Explanada Municipal de Nezahualcóyotl. ¿Ya sabes a quién vas a invitar?

Historias recomendadas:

EPP