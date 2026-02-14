¿Ya se Levantó o Sigue la Contingencia Ambiental Hoy 14 de Febrero 2026? Reporte CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este sábado 14 de febrero 2026 que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como las medidas que ésta implica, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

En su reporte actualizado de las 15:00 horas, la CAMe informó que, datos meteorológicos, muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión sobre el Valle de México.

La estabilidad atmosférica propiciada por este sistema ha provocado viento débil, sumado a la escasa humedad en el ambiente y la intensa radiación solar, ha ocasionado altas concentraciones de ozono en todas las estaciones de monitoreo, registrándose a las 15:00 horas, una concentración horaria máxima de 156 ppb de ozono en la estación Atizapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, Estado de México.

Será a las 20:00 horas cuando nuevamente se emita una actualización para saber si se levanta o continúa la restricción.

Video: Mantienen Contingencia Ambiental en CDMX y Activan Restricciones Vehiculares

Nota relacionada: ¿Continúa el Doble No Circula Mañana 15 de Febrero por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex



¿Sigue el Doble Hoy No Circula este sábado 13 de febrero 2026?

Hoy sábado 14 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 ó 0.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por

Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

Temblor hoy en México: Microsismo de Magnitud 2.3 Sacude Naucalpan en Edomex

Detonan Artefacto Explosivo en Juzgados del Poder Judicial del Edomex en Neza; Hay Dos Heridos



DMZ