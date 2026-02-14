Detonan Artefacto Explosivo en Juzgados del Poder Judicial del Edomex en Neza; Hay Dos Heridos

La madrugada de este sábado 14 de febrero 2026 se registró una explosión en los juzgados penales del Poder Judicial del Estado de México, ubicados a un costado del penal Neza Bordo, luego de que fue detonado un artefacto.

La agresión dejó un saldo de dos personas lesionadas: una agente del Ministerio Público y un elemento de seguridad privada, quienes fueron atendidos en el lugar por paramédicos, sin ameritar traslado a un hospital.

La onda expansiva causó daños en ventanales y mobiliario al interior del inmueble; mientras que la zona fue acordonada y se desplegó un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

Hasta la mañana de este sábado no se ha informado de personas detenidas.

Noticia en desarrollo

Historias recomendadas:

La SCJN en el Buscador: Lo que las Tendencias Revelan Sobre la Nueva Justicia en México

Seguridad Nacional de EUA Entra en Cierre Parcial; No Hay Plazo Claro para Su Reapertura

