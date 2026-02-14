Seguridad Nacional de EUA Entra en Cierre Parcial; No Hay Plazo Claro para Su Reapertura

Este sábado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entró en cierre parcial, sin que esté claro un plazo para su reapertura.

A pesar de ello, seguirán operando las direcciones esenciales de esta cartera, que quedó en medio del desacuerdo entre demócratas y republicanos en cuanto a su presupuesto.

Las diferencias entre las fuerzas políticas tienen que ver con que los demócratas piden más controles para los agentes del ICE tras la muerte de dos civiles durante las manifestaciones en Mineápolis, Minnesota.

Funciones esenciales

A pesar de este cierre, de acuerdo con el propio departamento, el 90% de sus 270 mil empleados son considerados como esenciales, por lo que seguirán trabajando.

La situación se agravará si el cierre persiste, ya que estos empleados federales dejarán de recibir pagos después del 18 de febrero.

En esta fecha se tiene programado abonar las nóminas correspondientes a las dos primeras semanas de este segundo mes del año.

¿Por qué ocurrió el cierre?

El jueves pasado, el Senado no pudo aprobar una ley republicana para financiar a Seguridad Nacional hasta septiembre.

Esto debido a que los demócratas se opusieron en bloque al considerar que no había límites en las operaciones del ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Cuáles son las exigencias de los demócratas? Que los agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional vayan con la cara descubierta, porten identificaciones visibles y lleven cámaras corporales.

La paralización de fondos es de momento indefinida, debido a que el Congreso no tiene aún fecha para volver a celebrar sesiones la semana próxima.

ICE y CBP, las menos afectadas

Sin embargo, esta medida en poco afecta a las agencias por las que se enfrentaron republicanos y demócratas:

En 2025 el plan fiscal del presidente Trump le asignó al ICE 75 mil mdd adicionales para gastos operativos.

Mientras que la CBP recibió partidas extraordinarias de entre 60 mil y 70 mil millones de dólares.

El cierre será sensible para personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, que no recibirán su salario a partir del 18 de febrero.

En ese sentido, la Guardia Costera y FEMA mantendrán las misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, pero verán recortados entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.

Con información de EFE

ICM