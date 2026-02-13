Cuidado con el "Catfishing": Policía Cibernética Alerta por Estafas Amorosas en Chihuahua

Una modalidad de fraude está dejando cada vez más víctimas en la ciudad de Chihuahua: se trata de las llamadas estafas amorosas, o el "Catfishing", un delito digital que, de acuerdo con autoridades, ha ido en aumento en los últimos meses.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Policía Cibernética, alertó a la población sobre este tipo de engaños en los que los delincuentes se hacen pasar por otra persona para generar un vínculo afectivo o sentimental con la víctima y, posteriormente, solicitar dinero bajo distintos pretextos.

Así operan las estafas amorosas, según la Policía Cibernética

De acuerdo con la explicación de Alexis Molina, integrante de la Policía Cibernética, el proceso puede prolongarse durante semanas o incluso meses.

El proceso lleva semanas inclusive hasta meses, donde en ese transcurso se van generando los vínculos de confianza, hasta que llega un momento donde se tocan temas económicos, se pactan supuestas visitas o reuniones puntos de encuentro y a la mera hora le dicen a la víctima que no tiene dinero, que surgió una emergencia y es ahí cuando se concreta el fraude.

Según detallan las autoridades, los estafadores suelen utilizar perfiles falsos en redes sociales, con fotografías atractivas o identidades aparentemente confiables, para iniciar conversaciones constantes que deriven en una relación sentimental virtual.

Una vez consolidada la confianza, comienzan las solicitudes de “apoyo económico” argumentando emergencias médicas, problemas familiares o gastos de viaje para concretar una supuesta visita.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones clave para prevenir este tipo de fraude:

Verificar la autenticidad de los perfiles en redes sociales.

No compartir información financiera ni datos personales sensibles.

Evitar enviar fotografías privadas o íntimas.

Desconfiar de solicitudes de dinero, especialmente si provienen de personas que no se conocen físicamente.

Reportar cualquier perfil sospechoso ante las autoridades correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener una navegación segura y a denunciar cualquier intento de fraude, ya que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para frenar este tipo de delitos digitales que afectan tanto el patrimonio como la estabilidad emocional de las víctimas.

