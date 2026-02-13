Chivas vs América: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de la Jornada 6 de Liga MX 2026? 

Está más que claro que el plato fuerte de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 es el partido Chivas vs América. Sin duda que hay mucha expectativa por ver si el Rebaño Sagrado es de verdad o caerá ante las Águilas a pesar de que estas no pasan por su mejor momento.

La nueva edición del llamado Clásico Nacional llega cuando ambos equipos están en polos opuestos: Las Chivas son líderes de la tabla general, mientras que las Águilas no han logrado despegar del todo.

Y es que el club Guadalajara marcha invicto, suma 15 unidades gracias a su paso perfecto y además es el equipo más goleador: 10 anotaciones, con promedio de dos tantos por partido. Y a la defensiva apenas ha recibido 4 goles.

Pese a que no ha perdido en el Clausura 2026, los analistas deportivos no han dudado en señalar que las Chivas se han enfrentado a rivales no tan peligrosos: Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis y Mazatlán.

En opinión de los expertos, el verdadero nivel de Chivas se podrá ver cuando enfrente a los llamados equipos grandes del futbol mexicano. Así que el América será la primera prueba de alta exigencia para el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, las Águilas no llegan a la cita en su mejor momento. El equipo que comanda el entrenador André Jardine apenas suma 8 unidades y se ubica en la octava posición de la tabla. Digamos que apenas está despertando, luego de un arranque de torneo bastante flojo.

Las Águilas suman dos triunfos seguidos, por 2-0 ante Necaxa y 1-0 frente al Monterrey, pero llevaban tres jornadas sin ganar: empate sin goles ante Xolos, derrota por 2-0 ante San Luis y e igualada a ceros ante Pachuca.

Apenas con 3 goles en cinco fechas, el América no parece muy contundente en el ataque. Entonces, si quiere superar al Rebaño Sagrado tendrá que aceitar los cañones. La buena noticia es que el delantero Henry Martia ya está recuperado al cien por ciento y encabezará la delantera.

¿Cuándo y A Qué Hora Juega Chivas vs América por la Jornada 6 de la Liga MX 2026? Horario del Clásico Mañana

El partido Chivas vs América está programado para este sábado 14 de febrero. En pleno Día del Amor y la Amistad, es seguro que no habrá precisamente muestras de afecto: Y es que estos dos equipos se odian desde tiempos remotos.

El balón rodará en punto de las 21:07 horas en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado. Ambas escuadras mandarán a sus mejores hombres a la cancha, aunque en el bando americanista está en duda Alejandro Zendejas, debido a molestias físicas.

Del lado del club rojiblanco, el técnico Gabriel Milito no podrá contar con el mediocampista Luis Romo, debido a que se lesionó la semana pasada, en el partido de la Jornada 5 contra los Cañoneros de Mazatlán.

En cuanto a los refuerzos de última hora del América, trascendió que el brasileño Vinicius Lima podría ver acción ante las Chivas. Pero en el caso del uruguayo Thiago Espinosa no hay certeza y es probable que debute hasta la fecha 7, contra Puebla.

