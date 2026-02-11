Confirman Partido Amistoso de la Selección de España en México: ¿Cuándo y Dónde Será? 

Este miércoles 11 de enero se confirmó que la Selección Española sostendrá un partido amistoso en México, de preparación rumbo al Mundial 2026. Los detalles fueron dados a conocer por la embajada de España en territorio mexicano.

Como se sabe, la Furia Roja está ubicada en el Grupo H de la Copa Mundial de Futbol que se desarrollará de manera simultánea en Canadá, Estados Unidos y México. En ese sector se medirá con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay a partir del 15 de junio.

Pero una semana ante sostendrá un duelo de preparación ante Chile, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Así lo confirmó la embajada de España en México a través de sus redes sociales:

¡Rumbo al Mundial 2026! La Selección Española de futbol disputará un partido amistoso frente a Chile el próximo 8 de junio, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Una cita deportiva que fortalece los lazos entre España y México a través del futbol. ¡Nos vemos en Puebla!

La embajada española además añadió que “el partido amistoso en Puebla de la Selección de España será una cita clave de preparación antes de su esperado encuentro ante la selección de Uruguay, el 26 de junio en Guadalajara, dentro del calendario del Mundial 2026”.

Actual monarca de la Eurocopa y campeona del Mundial Sudáfrica 2010, España se medirá con Chile para que el estratega Luis de la Fuente afine detalles tácticos antes de que debute en el Mundial 2026 ante Cabo Verde (el 15 de junio en Atlanta, Estados Unidos).

Recordemos que la Selección de Chile no clasificaron al Mundial 2026, ya que ocuparon el último lugar de la clasificación en la Confederación Sudamericana de Futbol (la Conmebol).

Así las cosas, el partido España vs Chile se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Luego de ello la Furia Roja volará hacia Atlanta, Estados Unidos, para debutar el 15 de junio en el Mundial 2026 ante Cabo Verde.

También en Atlanta, pero el 21 de junio, el combinado español se enfrentará a su similar de Arabia Saudita. Y poco después regresará a suelo mexicano para jugar contra Uruguay, el 26 de junio, en Guadalajara, Jalisco.

