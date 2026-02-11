Han pasado seis meses desde que Lily, una perrita pomerania, fue robada en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La cachorra salió de su casa cuando sus dueños sacaban el automóvil y corrió varias calles hasta que le perdieron el rastro. Desde entonces, su familia no solo enfrenta la angustia de no saber dónde está, sino también amenazas y extorsiones por parte de quienes la tienen.

El caso ha causado indignación entre vecinos y activistas, porque no se trata de un hecho aislado. En la Ciudad de México y el Estado de México, el robo de mascotas va en aumento, mientras las familias denuncian falta de respuesta por parte de las autoridades.

Dos extorsiones y una promesa rota: así operaron los captores

La primera vez que los presuntos captores contactaron a la familia fue en agosto del año pasado, un mes después de la desaparición. Les enviaron fotografías y videos de Lily para demostrar que la tenían con vida y exigieron dinero a cambio de devolverla.

Al inicio, los dueños ofrecieron 5 mil pesos como recompensa. Sin embargo, los delincuentes exigieron 14 mil pesos. Cuando la familia se negó a pagar esa cantidad, comenzaron las amenazas.

Denuncian Secuestro de Mascota Lily; Su Familia Ha Sido Extorsionada en Dos Ocasiones

Claudia, mamá de Lily, relató que durante días estuvo en contacto con una mujer que decía tener a la perrita. Posteriormente, un hombre intervino en la llamada y cambió el tono de la conversación.

Yo todo este tiempo había hablado con una mujer, y de repente entra un hombre a la llamada y me dice, bueno, con palabras altisonantes, que ya sabía quién era yo, que a mí y a Lili ‘nos iba a cargar’ y que ya me dejara de cosas y entregara la recompensa o si no, las siguientes fotos y videos que me iba a mandar de Lili no me iban a gustar.

Ante el miedo, la familia accedió a pagar la cantidad exigida. Acordaron un punto de entrega, pero los captores nunca llegaron. Claudia explicó que esperó durante horas y que, de un momento a otro, dejaron de responderle.

Esperé, esperé, le decíamos que si ya venía, pues que se suponía que estaba cerca y de repente me bloquearon y se perdió el contacto.

La segunda extorsión ocurrió el 24 de diciembre, en Nochebuena. El modus operandi fue el mismo: mensajes, promesas y amenazas. Nuevamente, Lily no fue entregada.

Denuncias ante la Fiscalía del Estado de México sin avances

La familia presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y acudió a Ministerios Públicos en Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. Sin embargo, aseguran que no han recibido la atención esperada.

Claudia recordó que uno de los funcionarios minimizó el caso desde el inicio.

El MP que me atendió fue muy grosero, le pareció poca cosa a mi caso, de hecho, se atrevió a decirme: pues di que te extorsionaron, porque si no, no habría delito que perseguir.

Incluso, el abogado que asesora a la familia les habló sobre la falta de sensibilidad institucional frente a estos casos.

Si no lo hacen por una persona, no lo van a hacer por un perrito.

Hasta ahora, las denuncias que fueron admitidas se clasificaron únicamente como extorsión. A pesar de ello, la familia afirma que ni siquiera han podido ratificarlas formalmente, lo que retrasa cualquier posible investigación.

El robo de mascotas aumenta 28% en Ciudad de México y Edomex

El caso de Lily ocurre en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los reportes por robo de animales aumentaron 28% de 2024 a 2025 en la capital del país. Activistas señalan que en el Estado de México la situación es similar, aunque muchos casos no se denuncian.

Especialistas explican que uno de los principales problemas es la falta de tipificación clara del delito cuando se trata de mascotas, lo que complica la persecución de los responsables y la recuperación de los animales.

Gabriela Rosales, activista por los derechos de los animales, explicó que aunque los animales ya fueron reconocidos como seres sintientes, la legislación penal aún tiene vacíos importantes.

Aunque los animales en el año pasado se establecieron como seres sintientes, el Código Penal todavía no tiene la modificación, pero sí se puede denunciar como robo, tal cual como robo, robo con violencia, si es que sí te sustrajeron físicamente al animal y si hay una extorsión, pues ahí sí hay un vacío.

Ante este panorama, organizaciones recomiendan medidas preventivas como usar correa durante los paseos, evitar distracciones, colocar collar con placa de identificación y registrar a las mascotas en el Registro Único de Animales de Compañía. Estas acciones pueden facilitar su localización en caso de extravío o robo.

La búsqueda que no termina: "para mí es un pedacito de alma"

Mientras las investigaciones avanzan lentamente, la familia de Lily mantiene activa su búsqueda con lonas, publicaciones en redes sociales y recorridos por distintas colonias del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Claudia confesó que ver la imagen de su perrita en anuncios de búsqueda ha sido una de las experiencias más dolorosas que ha vivido.

Para mí es muy impactante y muy fuerte ver a Lily en una lona de búsqueda, es de las cosas más feas que he visto. Entonces, desde que me digan como, es un perrito, es como, a lo mejor para ti es un perrito, pero para mí es un pedacito de alma.

El caso de Lily refleja una problemática creciente en el Valle de México: el robo y la extorsión vinculados a mascotas, que para miles de familias no son objetos, sino integrantes del hogar. Mientras no haya claridad legal y respuesta efectiva, la angustia de quienes buscan a sus animales podría seguir repitiéndose en silencio.

