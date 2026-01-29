Así Se Transmite el Virus Nipah, que Causó Alarma en la India, de Animales a Humanos

India ha confirmado la detección de dos casos del virus Nipah, cuyo reservorio natural son los murciélagos. Te explicamos cómo se transmite este virus de animales a humanos y qué riesgos representa.

El virus Nipah , capaz de causar encefalitis, no cuenta con vacuna ni con un tratamiento antiviral específico.

, capaz de causar encefalitis, no cuenta con vacuna ni con un tratamiento antiviral específico. Las autoridades sanitarias de la India han asegurado que el brote en Bengala Occidental están bajo control.

India enfrenta brote de virus Nipah

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades confirmó dos casos del virus Nipah en Bengala Occidental. Los pacientes son dos enfermeros, un hombre y una mujer, que trabajan en un hospital privado en Barasat, localidad ubicada al norte de Calcuta.

Los enfermeros, ambos de 25 años de edad, mostraron los primeros síntomas a principios de diciembre y fueron aislados en enero. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de India han examinado a 196 personas que tuvieron contacto con los pacientes; ninguno de estos ha mostrado síntomas.

No obstante, ante el largo periodo de incubación del virus, que va de los 4 a los 45 días, las autoridades continuarán con la vigilancia epidemiológica exhaustiva durante tres meses más. Solo entonces, si no aparece un tercer caso en la región, podrá declararse como finalizado el brote:

La situación está bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias.

La posición mesurada de la India ha sido apoyada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS descartó que el país asiático no pueda controlar el actual brote del virus que fue hallado por primera vez en Malasia en 1998.

India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados.

¿Cómo se contagia el virus Nipah?

La OMS explica que el virus de Nipah es un virus zoonótico. Esto quiere decir que es transmitido principalmente de animales a personas y solo en ocasiones se transmite de persona a persona y a través de comida contaminada. El virus puede transmitirse a través de la contaminación de la fruta donde el murciélago ha dejado sus fluidos, como saliva u orina.

En los brotes de Bangladesh e India, la fuente más probable de la infección fue el consumo de frutas o productos de frutas (por ejemplo, jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

La Organización señala que también se ha reportado una transmisión limitada del virus Nipah de persona a persona, como es entre familiares y cuidadores de pacientes infectados. El periodo de incubación suele ir de los 4 y a los 14 días, aunque puede extenderse hasta los 45 días.

Cabe señalar que la principal vía de contagio para humanos es a través de cerdos y otros animales domésticos (como caballos, cabras, ovejas, gatos y perros).

El virus Nipah suele presentar síntomas respiratorios, pero en su forma más grave es capaz de producir una encefalitis letal. Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales ( como son fiebre, dolor de cabeza, vómitos y dolor de garganta).

Estos síntomas pueden ser seguidos por mareos, somnolencia, alteración de la consciencia. En una siguiente etapa se presentan signos neurológicos que apuntan a una encefalitis aguda.

Según indicó la OMS el 29 de enero, la mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis provocada por el virus Nipah se recuperan satisfactoriamente, pero se han descrito afecciones neurológicas crónicas en sobrevivientes. La tasa de letalidad estimada del virus Nipah es del 40% al 75%.

