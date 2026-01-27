Enciende Alerta en India por Virus Nipah en Cerdos: ¿Se Puede Contagiar a Humanos?

India se encuentra en alerta tras registrar dos casos del virus Nipah. Este virus, que se transmite de animales a humanos, es vigilado por las autoridades sanitarias del estado de Bengala Occidental, donde se han dado 196 pruebas negativas en humanos.

El virus Nipah tiene como repositorio natural a los murciélagos, pero puede contagiarse hacia otros animales, como perros, cerdos y caballos, que a su vez pueden contagiar a humanos.

Identificado en Malasia, en 1998, este virus causa fiebre, dolor de cabeza y mareo, aunque casos graves puede derivar a una encefalitis.

India confirma dos casos de virus Nipah en humanos

Las autoridades sanitarias de India confirmaron la detección de dos casos del virus Nipah, en el estado de Bengala Occidental. Según los informes del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de India, estos dos casos se han registrado desde diciembre del 2025.

Después de su detección, las autoridades de India se abocaron al rastreo exhaustivo de otros posibles contagios. Por ello, se realizaron pruebas en 196 contactos vinculados a los pacientes infectados.

Todos los contactos rastreados se encuentran asintomáticos y han dado negativo en la prueba de la enfermedad del virus Nipah.

Sobre este brote del virus Nipah, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que las dos personas contagiadas son enfermeros.

Se trataría de un hombre y una mujer, ambos de 25 años, que trabajan en un hospital privado de la localidad de Barasat, al norte de Calcuta. Ambos comenzaron a mostrar síntomas a principios de diciembre y fueron aislados en enero.

Subarna Goswami, quien es subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, declaró que la búsqueda de posibles contagios activos continuará por tres meses, ante el largo periodo de incubación de la enfermedad:

Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado.

OMS descarta expansión del virus Nipah

Ante el temor por posibles contagios entre humanos de este virus, el gobierno de India señaló que hubo una “contención oportuna de los casos”. Este brote estaría muy lejos de la gravedad de los ocurridos en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos en el mismo estado de Bengala Occidental.

La situación está bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias.

Por su parte, la OMS ha señalado que es bajo el riesgo de expansión del virus Nipah en la India. De momento, no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos.

India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados.

El virus Nipah tiene alta letalidad, pero no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico para combatirle. Entre sus vías de contagio habituales está el contacto animales, especialmente los murciélagos, que son su repositorio natural, así como cerdos y los alimentos contaminados.

Se le considera principalmente una infección zoonótica, es decir, que va de animales a humanos, aunque sí se han registrado contagios entre humanos. Este virus tiene una tasa de mortalidad estimada entre el 40 y el 75%.

