Confirman Casos del Letal Virus Nipah en India; ¿Qué es y Cuáles son los Síntomas?

Autoridades sanitarias en el estado de Bengala Occidental, India, confirmaron cinco casos de personas enfermas con el virus Nipah. Esto ha alertado a la población sobre un posible brote de uno de los patógenos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado como "prioritarios", esto ante su elevada tasa de fatalidad, la cual varía entre el 40% y el 75%. "Esta tasa puede variar según el brote, dependiendo de las capacidades para la vigilancia epidemiológica y la gestión clínica", indica la OMS en su sitio web oficial.

Entre los contagiados se encuentra un médico, una enfermera y otro trabajador del sector salud. En ese sentido, Narayan Swaroop Nigam, secretario principal del Departamento de Salud y Familia, afirmó que una de las dos enfermeras se encuentra en estado crítico, luego de que ella y el otro enfermero desarrollaran fiebre alta y problemas respiratorios entre la víspera de Año Nuevo y el 2 de enero.

Actualmente, las autoridades sanitarias han rastreado a 180 personas y han puesto en cuarentena a 20 contactos de alto riesgo, incluidos familiares y compañeros de trabajo.

¿Qué es el virus de Nipah y cómo se contagia?

El virus Nipah, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es un virus zoonótico que se transmite principalmente de animales a personas, y en ocasiones, también de persona a persona, así como mediante el consumo de comida contaminada. El virus de Nipah se reconoció por primera vez en 1999, en Malasia, durante un brote entre criadores de cerdos.

Además, en Bangladesh se reconoció por primera vez en 2001, y ese país ha sufrido brotes casi anuales desde entonces. La enfermedad también se ha identificado periódicamente en la India. Aunado a esto, la OMS afirma que otras regiones pueden estar en riesgo de infección por el virus, ya que "se han encontrado pruebas serológicas de su presencia en el reservorio natural conocido (especies de murciélagos del género Pteropus) y varias otras especies de murciélagos en varios países, como Camboya, Ghana, Filipinas, Indonesia, Madagascar y Tailandia".

¿Cuáles son los síntomas del virus de Nipah?

La Organización Mundial de la Salud detalla que la infección humana del virus Nipah "puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda (leve o grave) o encefalitis letal". En ese sentido, las personas infectadas inicialmente presentan síntomas gripales como fiebre, vómitos y dolor de garganta. A menudo suelen ir acompañados de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos "que indican encefalitis aguda". También se ha dicho que algunas personas pueden sufrir neumonía y otros problemas respiratorios graves. Además, en casos graves, pueden aparecer convulsiones que progresan al coma de 24 a 48 horas.

"Se cree que el período de incubación (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se ha registrado períodos de incubación de hasta 45 días", dice la OMS en su sitio web oficial.

Cabe destacar que la mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo, sin embargo se han rastreado afecciones neurológicas crónicas en los sobrevivientes. De hecho, aproximadamente el 20% de los pacientes se quedan con secuelas neurológicas residuales, como convulsiones y cambios de personalidad, mientras que un pequeño número de personas que se recuperan, recaen o presentan posteriormente encefalitis de aparición tardía.

